Nesta temporada, Endrick tem um gol pelo Real Madrid, na virada por 4 x 3 sobre a Roma, pela Champions League - (crédito: Filippo Monteforte/AFP)

Endrick alcançou uma marca importante na carreira em 7 de novembro, quando entrou em campo na vitória do Real Madrid por 3 x 0 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Aos 20 anos, o atacante chegou a 150 partidas por clubes, com 37 gols e dez assistências. O número de gols supera o de Cristiano Ronaldo no mesmo estágio: o português havia marcado 23 vezes nos primeiros 150 jogos por equipes.

O brasileiro também leva vantagem nas participações diretas em gols. São 47 no total, entre gols e assistências, contra 43 de Cristiano Ronaldo, com 23 gols e 20 passes decisivos após 150 partidas.

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Na comparação com outros brasileiros, Endrick também aparece à frente de Vinicius Júnior e Rodrygo em número de gols. Vini marcou 30 vezes nos primeiros 150 jogos por clubes, enquanto Rodrygo balançou as redes em 29 oportunidades.

Pela Seleção, Endrick acumula cinco gols em 26 partidas. Curiosamente, a Amarelinha jamais perdeu quando ele marcou: vitórias sobre Inglaterra, México, Egito e Singapura, além do empate por 3 x 3 com a Espanha em 2024.

A marca reforça o início expressivo da trajetória do atacante, que já passou por diferentes etapas do futebol internacional. O próximo compromisso do Real Madrid será contra o Celta de Vigo, neste sábado (21/11), às 17h, pelo Campeonato Espanhol.