Brasil realiza últimos ajustes para a estreia da Copa do Mundo Sub-17 contra a Irlanda - (crédito: Nelson Treme / CBF)

A Copa do Mundo Sub-17 começou na última quinta-feira (18/11), mas o Brasil estreia no torneio no próximo sábado (21/11), diante da Irlanda. A Seleção Brasileira inicia a caminhada pela quinta estrela no escudo no Mundial disputado no Catar. As equipes estão no Grupo I, composto também por Tanzânia e Costa Rica. A partida será às 12h, com transmissão da CazeTV, no Youtube.

O Brasil começou os trabalhos em Doha na última terça-feira (17/11). Ao todo, foram três treinamentos em solo catári antes da estreia contra a Irlanda. O treinador Dudu Patetuci deve manter a mesma base na equipe titular no setor ofensivo dos últimos desafios antes do Mundial, contra os Estados Unidos.

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No penúltimo treino da seleção, o comandante brasileiro visou melhorar situações defensivas, principalmente em bola parada, ponto forte da equipe irlandesa. O Brasil também focou em transições rápidas, visando a superioridade física dos pontas em relação à defesa adversária.

O Brasil passou em terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas e busca iniciar o torneio com o pé direito. A seleção não vence o Mundial Sub-17 desde 2019.

Dentro de campo, Eduardo Conceição, o meia da base do Palmeiras, é a referência da equipe. Os pontas Riquelme e Kauê Furquim devem começar dentre os 11 titulares, assim como os meias de contenção Eduardo Pape e Leonardo Cerci.

Por outro lado, o quarteto defensivo e a escolha do goleiro titular ainda é incerta pelo treinador Dudu Patetuci, justamente por terem sido os setores de maior rotatividade de atletas no ciclo pré-Copa.

Porém, o guarda redes da base do Flamengo e convocado pela primeira vez ao Mundial, Gabriel Werneck comenta sobre a força do grupo para a disputa do torneio: "É um grupo unido, um grupo muito bom. Todos nós somos muito parceiros e estamos indo muito bem na preparação. Estamos bem preparados.", ressaltou.

A seleção da Irlanda disputa o torneio pela segunda vez na história. A estreia foi na última temporada de 2025, quando foram eliminados nas oitavas de finais pela Suíça após terem liderado na primeira fase de forma invicta.

Nas eliminatórias europeias, a Irlanda passou como um dos melhores terceiros lugares. A goleada por 5 x 0 diante da Estônia na primeira rodada compensou as derrotas sofridas para Dinamarca e País de Gales posteriormente e colocaram os irlandeses no Mundial.

Dentro de campo, o meia Ryan Sheridan é destaque da equipe treinada por John Cotter. O atleta de 17 anos joga sua primeira Copa do Mundo e integrou a seleção irlandesa nas eliminatórias. Ele atua como titular do St. Patrick's Athletic, terceiro colocado na primeira divisão irlandesa.

Programe-se

Brasil x Irlanda - Primeira Rodada Copa do Mundo Sub-17: Grupo I

Data e hora: Sábado (21/11), às 12h

Local: Doha Sports City, Doha (Catar)

Transmissão: CazeTV (Youtube)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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