A pré-temporada para os clubes do Distrito Federal segue intensa no mercado de transferências. O Gama anunciou o quarto reforço para 2027, o terceiro no setor defensivo. Vinícius La Porta chegou ao Samambaia e continua firme no mercado de transferências.
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O Gama terá mais um zagueiro no elenco para a próxima temporada. Para fazer companhia à Zulu, Darlan, Wellington e o recém chegado Yslan Rafael, Eurico Lima é o novo defensor do Periquito para a próxima temporada.
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O zagueiro defendia as cores do Santa Cruz, onde conseguiu dois acessos consecutivos pelo tricolor pernambucano. Após não ter seu contrato renovado, o Gama chegou a um acordo com o defensor que defende o alviverde até 2029. Eurico também teve passagens por Cruzeiro, Ponte Preta, Náutico e conta com experiência no futebol português.
Além disso, o Gama também renovou o contrato de Gabriel Galhardo até o fim de 2027 e espera a volta do atacante e artilheiro Felipe Clemente, emprestado ao Goiás na reta final desta temporada na Série B do Brasileirão.
O Samambaia segue firme nos reforços. O novo treinador Vinícius La Porta terá mais dois jogadores para o setor ofensivo, chegando assim, a seis contratações para o Cachorro Salsicha em 2027, que será de Candangão e Brasileirão Série D.
O novo atacante do Samambaia será o Renê. O centroavante de 26 anos passou pelo Brasiliense no DF, mas defendia o Goianésia na última temporada. Para a meia ofensiva, Walmir volta ao Cachorro Salsicha depois de conseguir o acesso à elite do disrital pelo Taguatinga.
O Sobradinho chegou à quinta contratação nesta janela. O Leão da Serra anunciou Vinícius para ser o novo volante da equipe. Ele atuava no futebol goiano, com passagens por Anápolis, Goianésia e Goiânia.
A equipe treinada por Laécio Aquino também teve renovações de contratos para 2027. O zagueiro Felipe Kauan, o atacante Roniel e o meia Paranhos seguem no Sobradinho para a disputa do Candangão e Brasileirão Série D.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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