Milca (E) é um dos trunfos do Brasília Vôlei para a partida de hoje em casa - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei )

O início de temporada do Brasília Vôlei na Superliga Feminina segue conturbado. O time da capital amarga a lanterna da competição sem nenhuma vitória em seis partidas. O próximo desafio do time treinado por Aguinaldo Santos será contra o Pinheiros, nesta terça-feira (24/11), às 18h30, no Ginásio FVDF, na 708/908 Sul. Os ingressos estão disponíveis no site Banco do ingresso, a R$ 38,50.

A partida será válida pela sétima rodada do primeiro turno. O Brasília é o lanterna da Superliga e briga contra o rebaixamento. O início de ciclo em 2026 também marca o pior começo da história do time na liga, superando a temporada 2020/21, quando a equipe perdeu as quatro primeiras partidas, mas se reergueu e evitou a queda.

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Ainda assim, para o treinador Aguinaldo Santos, a projeção é de melhora na temporada: "A expectativa é sempre fazer bons jogos, mesmo sabendo das dificuldades. Não podemos desmerecer o nosso adversário, que é uma equipe de qualidade. Vamos pensar jogo a jogo para melhorar nosso desempenho", disse o dono da prancheta, ao Correio.

O Pinheiros faz um início de temporada agradável. O time paulista é o atual vice-campeão da Superliga B e conseguiu o acesso à elite brasileira do vôlei para 2026/2027. A equipe está na zona de classificação para os play-offs, na oitava posição, com duas vitórias e três derrotas.

O Pinheiros ainda não venceu fora de casa na temporada. As três derrotas foram longe de São Paulo, para o Praia Clube, Sesi Bauru e Osasco. O Brasília busca usar esse tabu a favor e encerrar o período de derrotas na Superliga.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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