Edu é o novo atacante contratado para a temporada 2027 pelo Capital - (crédito: Reprodução / Instagram)

O mercado da bola do Candangão 2027 segue movimentado. Assim como o Ceilândia, que anunciou a contratação de Yuri Mamute, o Capital confirmou a chegada de nome experiente no futebol brasileiro para a temporada. O atacante Edu é o primeiro reforço do Coruja sob o comando do técnico Luzinho Vieira.

Edu tem grande rodagem e currículo pelo futebol brasileiro. O atacante de 33 anos se destacou pelo Cruzeiro na temporada 2022, quando foi o artilheiro da equipe na campanha do título da Série B do Brasileirão, com 11 gols. O centroavante também teve passagens por Goiás, Coritiba e Cuiabá, além de ter atuado no Paraguai pelo Cerro Porteño. Ele estava no Rio Branco-ES antes de ser anunciado pelo Capital.

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Quem também seguiu firme no mercado da bola foi o Ceilândia. O Gato Preto anunciou o goleiro Lucas Alves e chegou à sétima contratação nesta pré-temporada. O guarda-redes tem passagens por Guarani-SC, Hercílio Luz, União Rondonópolis, Veranapólis e Gaúcho.

Além da movimentação no mercado, o Ceilândia estendeu as durações dos contratos dos laterais Danillo Ribeiro e Paulinho. O Gama também seguiu com renovações. O zagueiro Wellignton fica até o final de 2027, enquanto o lateral direito Michel Henrique segue no alviverde até 2028.

O Sobradinho chegou ao sétimo reforço para 2027 com o meia Gregory. O jogador de 25 anos foi revelado pelo Palmeiras e chegou ao profissional no Bahia. O último time do atleta foi o Anapolina-GO. O Leão da Serra também renovou os contratos dos volantes Aldo e Geovane para a disputa do Candangão, Brasileirão Série D e Copa do Brasil na próxima temporada.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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