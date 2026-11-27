O Brasil está de volta ao Ibirapuera. Chegou a hora de encarar os Estados Unidos, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo marca o retorno ao templo do basquete em um jogo oficial após 42 anos. O jogo começa às 20h10. A Cazé TV anuncia a transmissão. Uma vitória sobre os americanos deixa o Brasil muito próximo do Mundial do Catar em 2027. A última exibição oficial na capital paulista foi em 1984 por 109 x 107.

Em São Paulo desde a última terça-feira, o Brasil conta com a base campeã da Americup em 2025, quando ganhou dos Estados Unidos nas semifinais. O grupo tem nomes como Yago, Georginho, Lucas Dias, Alexey, Gui Deodato, Ruan, Reynan, Caio Pacheco e Benite. Felipe dos Anjos volta ao time após o Mundial de 2023; Gabriel Jaú segue com o plantel após a última janela; e Léo Meindl, cestinha da Seleção nas Eliminatórias com média de 17,3 pontos por jogo, também reforça os 12.

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"Vamos em busca da vitória para ficarmos muito próximo da vaga na Copa do Mundo. Tivemos três dias de treinos muito proveitosos e sinto a equipe pronta para o desafio. Com o apoio da torcida e concentração, vamos buscar essa vitória", promete Aleksandar Petrovic, técnico do Brasil.

A Seleção é segunda colocada no Grupo E, com seis vitórias e duas derrotas. A campanha é igual à da República Dominicana. A liderança é americana, com sete vitórias e uma derrota. O México tem cinco vitórias e três derrotas e vem em quarto. Chile e Colômbia completam, mas com pouquíssimas chances de vaga.

Na segunda, o Brasil fecha a quinta janela FIBA encarando o México, também às 20h10. Vencendo americanos e mexicanos, a Seleção carimba matematicamente a vaga com uma janela de antecedência. Se tropeçar, ainda tem dois jogos em fevereiro, fora de casa, contra EUA e República Dominicana, para buscar a vaga.

O outro grupo tem Canadá com oito vitórias, Argentina e Uruguai, em segundo e terceiro, respectivamente. Bahamas é o quarto, mas já com quatro derrotas. Porto Rico e Panamá estão atrás, virtualmente eliminados. Os três melhores de cada grupo o melhor quarto, vai para a Copa do Mundo.

*Com informações da CBB