Leila Pereira durante dança de funk com os jogadores do Palmeiras - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não escondeu a emoção após a conquista do tetra da Libertadores, neste sábado (28), em Montevidéu. Assim, a mandatária celebrou o título inédito em sua gestão, destacou o trabalho de Abel Ferreira e do elenco alviverde e ressaltou o significado histórico de ser a primeira mulher presidente campeã da competição.

"Estou sem dormir. É que eu tento manter a calma para os meus jogadores, pois a presidente tem que se manter inteira. Estava muito ansiosa porque é um título muito relevante para a nessa gestão; coroa todo esse trabalho profissional, essa credibilidade que o Palmeiras conquistou com essa gestão. Eu fico muito feliz. O jogo não acabava nunca", disse, em entrevista à ESPN.

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"É um título que eu não tinha nesta gestão. Sou a primeira presidente mulher campeã da Libertadores na história. Dedico esse título a vocês mulheres: ‘Nós podemos o que quisermos’. Quero dar parabéns aos meus atletas, porque sem eles nada disso aconteceria, são as grandes estrelas. Para o maior treinador da história do Palmeiras, sem dúvida. Meu diretor de futebol e para os nossos torcedores que vieram aqui, com dificuldade e vão voltar felizes", afirmou.

"Sou uma presidente muito firme. Não tomo decisões relacionadas a resultados. Quando vejo que o trabalho está sendo bem feito. quando você chega à final é porque o trabalho está sendo bem feito. Eu falei para Abel e Anderson, que se hoje não desse certo, o trabalho seguiria da mesma forma", frisou.

Funk com os jogadores

Em entrevista à PalmeirasTV na véspera da partida, a mandatária prometeu dançar funk em caso de título. Ainda no campo do Estádio Centenário, a dirigente cumpriu e foi até o chão ao dançar com os jogadores depois do tetra.

"Já dancei. Vocês não viram, mas vai sair nas redes. Dancei com Barboza, Giay e os jogadores. A presidente do Palmeiras promete e ela cumpre. Eu dancei e fui até o chão", brincou.

Com o título, os comandados do técnico Abel Ferreira garantiram a vaga no Intercontinental desde ano. Além disso, disputarão a Recopa Sul-Americana 2027 e o Mundial de Clubes de 2029.

No próximo domingo (6), o Verdão disputa mais um título na temporada. Isso porque enfrenta o Grêmio, às 16h (de Brasília), pela decisão da Copa do Brasil, no Mané Garrincha.