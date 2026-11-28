Abel durante a final entre Palmeiras e Estudiantes, em Montevidéu - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Antes mesmo da coletiva de imprensa, Abel Ferreira falou com a imprensa sobre o tetra do Palmeiras na Libertadores. Assim, o Verdão venceu o Estudiantes (ARG), em Montevidéu, capital do Uruguai, por 1 a 0, neste sábado (28). Na entrevista, o português exaltou o atual elenco e citou a gratidão pela presidente Leila Pereira, com quem tem ótima relação.

"Acho que este foi o meu melhor ano, com a melhor equipe. Todos vocês faziam questão de dizer que o Palmeiras tem a melhor equipe, e é verdade. Já ganhamos com elencos não tão qualificados, como em 2020 e 2021, mas tínhamos um baita grupo, baita jogadores, uma baita mentalidade. Nisso, eu acho que sou bom: em construir grupos. Treinadores são o João Martins, o Castanheira, o Carlos Martinho, além da sorte de estar em um clube muito bom", disse Abel, em entrevista à ESPN.

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"No ano passado, nós perdemos para nós mesmos. Eu disse isso aos jogadores: "Aconteça o que acontecer, por favor, joguem futebol. Não deixem que o medo de ganhar seja maior que a vontade de ganhar". Isso acontece muito nestes jogos. Para mim, é isso que define os jogadores de elite dos demais: a capacidade de continuar a fazer o mesmo nos momentos de pressão e tensão. Os jogadores se perguntam: "Agora é a final, o que eu vou fazer?". O que sempre fizeste! Jogar futebol, ser organizado, competir, não ter medo", completou.

Importância da presidente para o Palmeiras

Durante a entrevista, Abel também destacou a importância de Leila Pereira na construção do elenco. Afinal, a equipe paulista amargou o vice da Libertadores ao perder para o Flamengo e, agora, deu a volta por cima.

"Sinto-me em paz, sinto-me grato, sinto que devolvi aos nossos torcedores o que não conseguimos dar o ano passado. Como diz a nossa presidenta e o nosso treinador, "estão mais calmos", podem desfrutar com calma, mas desfrutem. Esse é o sentimento, de gratidão, de paz, de dever cumprido, de ver um clube que se dedica muito, que é extremamente profissional, que é extremamente unido, que é extremamente cumpridor com os seus deveres e é preciso ter sorte de estar no momento certo, na hora certa, no clube certo, com as pessoas certas", frisou.

"Em início eu tive sorte, mas também outra das coisas que me vêm na minha cabeça é a equipa de 2020, jogadores extraordinários, formidáveis. Um abraço para todos eles, seguramente muitos deles estão a ver. Equipa de 2021, eles não vão ficar chateados se eu disser isto, não éramos tão qualificados tecnicamente, mas na mentalidade, no espírito do grupo era exatamente o mesmo’, completou.