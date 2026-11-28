Flaco, o craque palmeirense, comemora a conquista do tetracampeonato da Libertadores e mais um troféu em sua história - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP)

O Palmeiras garantiu o tetracampeonato da Libertadores ao bater o Estudiantes por 1 a 0 em jogo disputado neste sábado. A decisão continental aconteceu no gramado do Estádio Centenário de Montevidéu, local onde a equipe alviverde conquistou a taça de 2021.

A taça da Libertadores de 2026 é a quarta conquista na história do Palmeiras. Com o novo troféu, o Verdão se torna mais um clube brasileiro a chegar ao tetracampeonato, feito atingido uma temporada depois do clube rubro-negro.

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O resultado encerra um jejum que já durava cinco anos desde o último título continental, obtido em 2021, repetindo a comemoração novamente na cidade de Montevidéu.

Premiação milionária na Libertadores

O título da Libertadores rendeu ao Palmeiras uma premiação de R$ 189,80 milhões, garantindo quase R$ 190 milhões ao clube. A composição do pagamento total inclui as vitórias obtidas na fase de grupos, somadas aos valores fixados para as classificações fase a fase da competição.

Confira os valores exatos da premiação total recebida pelo Palmeiras na Libertadores de 2026:

oitavas de final: quantia de US$ 1,25 milhões;

quartas de final: quantia de US$ 1,7 milhões;

semifinais: quantia de US$ 2,3 milhões;

campeão: quantia de US$ 25 milhões.

Extensão do calendário e Copa Intercontinental

O time alviverde terá uma extensão direta do calendário esportivo com a conquista da taça. O Verdão carimba passaporte para o Intercontinental no Catar logo após os compromissos nacionais previstos na temporada.

Alguns dias depois da decisão da Copa do Brasil com o Grêmio, Abel Ferreira e seus comandados viajam ao Catar para a disputa da Copa Intercontinental. A primeira partida está agendada para 9 de dezembro, frente ao Toluca pelo Dérbi das Américas.

Se eliminar os mexicanos, o Palmeiras volta a campo no dia 12 de dezembro para a disputa da Challenger Cup contra o Mamelodi Sundowns.

A final do torneio de nível mundial está marcada para 16 de dezembro. O PSG, vencedor da Champions League de 2025-26 e atual campeão do Intercontinental, aguarda adversário para decidir a taça.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.