"O pulso ainda pulsa", prega a canção dos Titãs. O empate era proibido no Beira-Rio. Afinal, rebaixava o Internacional antes do fim do Campeonato Brasileiro. O Gigante tinha, assim, a obrigação da vitória e fez a sua parte ao vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste domingo, pela penúltima rodada do Brasileirão. O Colorado ganha uma sobrevida para a jornada derradeira da competição, mas ainda segue na UTI, com 41 pontos, na 17ª colocação.
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O Inter, agora, visita o Cruzeiro, no Mineirão, na quarta-feira (2). O empate mantém o time no Z4 e o condena à Série B. A equipe precisa vencer e secar Botafogo (43) e Mirassol (44). O Alvinegro visita o Santos, na Vila Belmiro. Os paulistas enfrentam o Grêmio, em Porto Alegre.
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Bahia coloca o Colorado na frente
O Internacional precisava se desfazer da imagem da goleada sofrida pelo Vitória por 5 a 2, no mesmo Beira-Rio, há menos de uma semana. Nada, então, como sair na frente rápido e espantar os fantasmas. Após pressão inicial, Bahia pegou a sobra e, com firmeza, rompeu a cidadela paulista. Sensação de recuperação no estádio. Nos minutos seguintes, o Colorado tratou muito mais de cuidar da vantagem do que buscar o segundo gol. Foi, assim, uma primeira etapa de poucos chutes e emoção.
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Segura isso aí!
Bem postado atrás, o Inter conseguiu evitar, então, um Bragantino sem muito ímpeto ofensivo e com proposta apenas de sair em velocidade. Carbonero ainda entrou para melhorar o contra-ataque do time da casa, enquanto a Guarda Popular cantava mais alto para aumentar a esperança colorada. Bruno Henrique ainda acertou a trave. Faltou, no entanto, um pouco mais de capricho na tomada de decisão para ampliar o placar e garantir uma noite mais serena no Beira-Rio.
INTERNACIONAL 1×0 BRAGANTINO
Brasileirão 37ª Rodada
Data e horário: 29/11/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Gol: Bahia, 9’/1ºT (1-0)
INTERNACIONAL: Jesus; Gomes, Maripán, Juninho e Aguirre, Villagra (Bruno Henrique, 45’/2ºT), Maia (Mercado, 31’/2ºT), Alan Patrick (Ronaldo, 32’/2ºT) e Bahia; Vitinho (Paulinho, 45’/2ºT) e Bezerra (Carbonero, 13’/2ºT). Técnico: Eduardo Baptista.
BRAGANTINO: Volpi; Ryan, Marques, Alix e Capixaba (Vanderlan, Intervalo); Fabinho (Rodriguinho, 22’/2ºT), Ramires e Gustavinho (Mosquera, Intervalo); Barbosa; Fernando (Herrera, 37’/2ºT) e Pitta (Nunes, 22’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).
Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartão Amarelo: Mercado, Gomes (INT); Gustavinho, Barbosa, Alix (RBB)
Cartão Vermelho: