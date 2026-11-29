No jogo mais aguardado da 37ª rodada do Brasileirão, o confronto direto entre Corinthians e Grêmio contra o rebaixamento foi melhor para os paulistas. Na Neo Química Arena, o Timão teve um início de jogo avassalador, com três gols em 17 minutos e venceu o Tricolor Gaúcho por 3 a 1 para se colocar em uma ótima condição para evitar o descenso na última rodada. Yuri Alberto, Kaio César e Balbuena (contra) marcaram os gols alvinegros, enquanto Amuzu descontou para os gaúchos.

Com o resultado, o Corinthians chegou a 44 pontos, 11 vitórias e zerou seu saldo de gols. Desse modo, joga por um simples empate com o Remo, no Mangueirão, na última rodada, para se livrar matematicamente. Já o Grêmio, por sua vez, com 41 pontos, voltou para a zona de rebaixamento com a derrota, para a 18ª colocação, atrás do Internacional, que venceu o Red Bull Bragantino, também chegou aos 41 pontos e ganhou uma sobrevida. O Tricolor Gaúcho vai precisar vencer o Mirassol, no confronto direto, em Porto Alegre, para se manter na primeira divisão.

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Início avassalador

Como tem sido de praxe desde a chegada de Seedorf, o Corinthians teve um início de primeiro tempo em que não deixou o Grêmio respirar. Logo aos nove minutos de jogo, o Timão aproveitou um erro de posicionamento da defesa do Grêmio para abrir o placar. Yuri Alberto recebeu dentro da pequena área e só teve o trabalho de tirar de Weverton para colocar o Timão na frente.

Já no minuto 14, foi a vez de Kaio César aparecer mais uma vez nesta reta final de Brasileirão para marcar mais um gol para o Corinthians. Angileri foi ao fundo e rolou para a entrada da área, Kaio César teve tempo para dominar e finalizar sem chances para Weverton e dobrar a vantagem alvinegra. Praticamente no lance seguinte, o Timão contou com um lance de sorte para fazer o terceiro. Kaio César novamente apareceu para criar a jogada, e cruzou na direção da área. Ex-Corinthians e hoje no Grêmio, o zagueiro Balbuena mandou contra a própria rede ao tentar cortar. 3 a 0 para o Timão em 17 minutos.

Grêmio tenta reduzir os danos, mas…

Em um confronto direto onde qualquer fator pode ser decisivo para evitar o rebaixamento, o Grêmio fez de tudo para reduzir o seu prejuízo. Renato Gaúcho mudou seu esquema tático, trouxe Danilo Barbosa no lugar de Balbuena e tentou organizar seu setor defensivo. Desse modo, o Tricolor passou a entrar na partida e criar suas chances para tentar descontar. No entanto, o gol tricolor veio somente nos acréscimos do primeiro tempo. Carlos Vinícius finalizou, obrigou Hugo Souza a fazer uma bela defesa e no rebote, Amuzu completou para colocar o Grêmio com um gol no placar antes do intervalo.

Apesar de ter marcado um gol que pudesse dar uma esperança de reação no segundo tempo, o início da etapa final foi totalmente anticlímax para o Tricolor. Em um lance com Yuri Alberto, o zagueiro Wallace acertou uma cotovelada no atacante e levou o segundo cartão amarelo. Com um defensor expulso, o Grêmio não teve forças para buscar uma reação. Do outro lado, o Corinthians também não pisou no acelerador e apenas controlou o jogo até o apito final. Triunfo corinthiano em Itaquera e drama para o Grêmio.

Próximos compromissos

O Corinthians vai para o seu último compromisso da temporada precisando de um ponto diante do Remo, no Mangueirão, na quarta-feira (2), às 21h30. No mesmo dia e no mesmo horário, o Grêmio vai para o jogo de vida ou morte em um confronto direto com o Mirassol, em Porto Alegre.

CORINTHIANS 3×1 GRÊMIO

Brasileirão 37ª Rodada

Data e horário: 29/11/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público: 46. 432 presentes

Renda: R$ 2.590.488,28

Gols: Yuri Alberto, 9’/1ºT (1-0); Kaio César, 14’/1ºT (2-0); Balbuena [contra], 17’/1ºT (3-0); Amuzu, 47’/1ºT (3-1);

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Carillo (Raniele, intervalo), Breno Bidon; Kaio César, Memphis Depay e Matheus Bidu; Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.

GRÊMIO: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Danilo Barbosa, 27’/1ºT [Kannemann, 30’/2ºT]) e Wallace; Villasanti, Dodi, João Pedro e Marlon; Pavón (Diego Caito, 29’/2ºT), Amuzu (Caio Paulista, 29’/2ºT) e Carlos Vinicius (Krovinovic, 16’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Memphis Depay, Carillo (COR); Wallace, Villasanti, Danilo Barbosa (GRE)

Cartão Vermelho: Wallace (GRE)*

*expulso após receber o segundo cartão amarelo ao acertar uma cotovelada em Yuri Alberto