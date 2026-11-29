Mirassol domina o jogo e vai jogar a vida contra o Grêmio, em Porto Alegre - (crédito: Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Em clima de despedida, o Mirassol venceu o Athletico-PR por 3 a 0, no Estádio Maião, em jogo válido pela penúltima rodada do Brasileirão. Eduardo, Edson Carioca e um gol contra de Luiz Gustavo garantiram a vitória do Leão sobre o Furacão.

Com o resultado, o Mirassol fica em 15º lugar na tabela com 44 pontos e levou vantagem na briga contra o rebaixamento. Por outro lado, o Athletico-PR perdeu a oportunidade de tentar subir na tabela e permaneceu em quinto, com 57.

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Mirassol aproveita falhas do Athletico e abre vantagem

O Leão começou ligado no 220 e colocou o Furacão sob pressão desde os primeiros minutos. Aos 15?, após uma confusão dentro da área, João Vitor Dantas tentou proteger a bola, mas acabou desarmado por Zé Roberto. Atento à jogada, o atacante tocou para trás e deixou Eduardo em condições de finalizar com o gol praticamente vazio. O Athletico contestou a legalidade do lance, mas, logo após a revisão do VAR, o árbitro confirmou o gol.

Pouco depois, aos 23?, o Mirassol voltou a castigar a defesa paranaense. Após cobrança de escanteio de Reinaldo, a zaga do Furacão conseguiu afastar parcialmente, porém Igor Formiga aproveitou a sobra e finalizou em direção à área. Edson Carioca apareceu no caminho da bola e completou para as redes, 2 a 0.

Tudo do mesmo jeito no segundo tempo

O Mirassol voltou para a etapa complementar no mesmo ritmo intenso e a postura ofensiva que marcaram o primeiro tempo. Entretanto, o Furacão procurou ajustar sua organização defensiva e passou a oferecer maior resistência às investidas do Leão. Além disso, o visitante tentou explorar os contra-ataques para diminuir a desvantagem, obrigando os donos da casa a redobrarem a atenção no setor defensivo. Ainda assim, a iniciativa ofensiva permanecia predominantemente de quem estava de amarelo.

A insistência do Leão acabou sendo recompensada aos 18? do segundo tempo. Logo após uma boa jogada pela esquerda, a bola foi cruzada rasteiramente em direção à área, mas Luiz Gustavo, na tentativa de interceptar o passe, acabou desviando contra o próprio gol. 3 a 0, placar final.

Próximos Compromissos

O Mirassol, vai enfrentar o Grêmio em confronto direto na Arena, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pela última rodada. Enquanto isso, o Athletico fecha a competição contra o São Paulo, na Arena da Baixada, ainda na briga para ficar em posição favorável da zona da Libertadores.

MIRASSOL 3×0 ATHLETICO-PR

Brasileirão – 37ª Rodada

Data e horário: 29/11/2026 (domingo) às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)

Gols: Eduardo, 15’/1ºT (1-0); Edson Carioca, 23’/1ºT (2-0); Luiz Gustavo (CONTRA), 18’/2ºT (3-0)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Lucas Oliveira, Reinaldo (Victor Luis, 38’/2ºT); Neto Moura, Denilson, Eduardo (Japa, 24’/2ºT), Alesson (Carlos Eduardo, 24’/2ºT); Edson Carioca (Bruno Santos, 16’/2ºT), Zé Roberto (Chico, 16’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

ATHLETICO-PR: Mycael; Dantas, Aguirre, Esquivel, Benavídez (Bruno Zapelli, 24’/2ºT); Luiz Gustavo (Felipinho, 35’/2ºT), Jadson, Mendoza, João Cruz (Gilberto Moraes, intervalo); Leozinho (Jorge Rivaldo, intervalo), Kerwin Vargas (Eduardo Kogitzki, 24’/2ºT); Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões Amarelos: Lucas Oliveira, Zé Roberto, Igor Formiga (MIR); Luiz Gustavo (CAP).