Ensino superior: começam as provas do Vestibular 60+ da UnB

Às 8h30 deste domingo (1°/12), o toque de uma sirene indicou que era o momento de se concentrar em escrever uma boa redação. No Pavilhão João Calmon (PJC), na Universidade de Brasília (UnB), candidatos disputam uma vaga no Vestibular 60+, processo seletivo para o preenchimento de vagas extraordinárias destinadas a pessoas idosas em cursos de graduação.

No total, são 214 vagas para o primeiro semestre letivo de 2025, distribuídas nos campi Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia, Gama e Planaltina. Este ano, foram 982 inscritos.

Maria de Fátima Coelho, por exemplo, deseja ser aprovada para estudar artes cênicas. Aos 67 anos, ela se sente confiante e enxerga a graduação como uma oportunidade para recomeçar a vida.

"O sonho de estudar foi interrompido várias vezes na minha vida. Dessa vez, não quero desistir. Se não conseguir agora, tento novamente na próxima seleção", contou a dona de casa. A escolha do curso se deu pela afinidade com o mundo das artes. "Gosto muito de cultura, esporte e artesanato. Creio que, se passar, vou gostar", pontuou.

Moradora de São Sebastião, Maria de Fátima optou por se deslocar de transporte por aplicativo até à universidade. "Viria de ônibus, mas quis evitar qualquer atraso", disse, enquanto separava a salada de frutas que levou como lanche para a ocasião, visto que a prova tem duração de cinco horas.

Transporte

Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob/DF), o transporte público está funcionando com reforço nas viagens de ônibus neste domingo. A determinação visa atender a maior demanda de passageiros em função do Vestibular 60+ e da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), também da UnB, que será aplicado à tarde. O metrô, por outro lado, está com o sistema interrompido para manutenção e melhorias.

A Semob enviou comunicados às operadoras informando os locais e horários das provas e determinando o reforço operacional nas linhas que trafegam por essas localidades — o PAS 3, por exemplo, será aplicado no Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Planaltina. O reforço também deve ocorrer nas linhas que se destinam à Rodoviária do Plano Piloto, assim como as que partem da rodoviária para a UnB (linha 110) e para as vias W3 Sul e W3 Norte.

Para a candidata Julineia Sousa, 63, que partiu de Taguatinga em direção ao campus Darcy Ribeiro, o reforço na frota não foi efetivo. "Às 5h15, já estava na parada, na M Norte, mas o ônibus só passou 25 minutos depois e muito lotado. O pior ocorreu na Rodoviário do Plano Piloto, onde cheguei às 7h15 e só consegui embarcar meia hora depois. Até tentei pedir um uber, mas todos estavam cancelando", lamentou.

Julineia chegou ao Pavilhão João Calmon (PJC) cerca de sete minutos depois do fechamento dos portões, ocorrido às 8h, e perdeu a seleção. Inconformada, ela contou que fez até cursinho pré-vestibular para tentar a vaga no curso de terapia ocupacional. "Não entendo porque a UnB centraliza as provas apenas no Plano Piloto. Moro perto do campi localizado na Ceilândia e, se a seleção também ocorresse lá, certamente eu não passaria por esse problema", explicou, em lágrimas.

Pelo menos outras dez pessoas se atrasaram e não conseguiram entrar para participar da seleção.

PAS 3

Nesta tarde, serão aplicadas as provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 3) da UnB. Com 11.643 inscrições, os candidatos concorrem a 4.233 vagas, sendo 2.113 para o primeiro semestre letivo de 2025 e 2.120 para o segundo. A primeira etapa do programa (PAS 1) será realizada em 8 de dezembro, e a 2° (PAS 2), em 15 de dezembro.

Para todos os subprogramas, haverá aplicação de provas de conhecimentos e de redação em língua portuguesa. O PAS 3 é composto de 120 itens que abordam todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência da prova.

A avaliação terá início às 13h, com duração de cinco horas. Os candidatos só poderão sair com o caderno de provas 15 minutos antes do término da aplicação. Diferentemente das demais etapas do PAS, que vão ocorrer no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, a terceira será realizada somente no DF, majoritariamente na UnB, nos campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

O gabarito preliminar das provas de conhecimento será divulgado entre 3 e 5 de dezembro, e o resultado final, em 23 do mesmo mês. Já o resultado do processo seletivo e a convocação em primeira chamada, para ingresso no 1º semestre letivo de 2025, estarão disponíveis em 7 de fevereiro de 2025. Confira mais informações pelo site do Cebraspe e no edital.