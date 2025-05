Enem 2025: inscrições começam nesta segunda; saiba como acessar

CB Correio Braziliense

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil - (crédito: Divulgação)

As inscrições para o Enem 2025 começam nesta segunda-feira (26/5) e seguem até 6 de junho. Os estudantes devem realizar o procedimento na Página do Participante.

Para quem não conseguiu a isenção, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85 e pode ser paga por boleto (gerado na Página do Participante), Pix ou cartão de crédito. O prazo para fazer o pagamento vai até 11 de junho.

Não será gerado boleto para o participante que informar na inscrição que utilizará os resultados do Enem 2025 para conquistar o certificado de conclusão do ensino médio ou declaração parcial de proficiência, e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Além disso, também não será gerado boleto para o concluinte do ensino médio (no ano de 2025), matriculado em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública, ainda que não tenha solicitado isenção da taxa de inscrição.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No entanto, por causa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), nos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem 2025 será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

