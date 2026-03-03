Seu filho é o mais novo da turma? Veja dicas para ajudá-lo nos estudos

Correio Braziliense

Apoio dos pais ajuda crianças do segundo semestre a se desenvolverem na escola - (crédito: Whisk/Google IA)

A preocupação com o desempenho escolar de filhos nascidos no segundo semestre é uma realidade para muitas famílias. No Brasil, com a data de corte para a matrícula no ensino fundamental sendo 31 de março, essas crianças costumam ser as mais novas da turma. A diferença de maturidade, mesmo que de poucos meses, pode refletir em aspectos como a coordenação motora fina, a capacidade de concentração e a interação social com os colegas.

Essa disparidade é mais evidente nos primeiros anos do ensino fundamental, quando as habilidades socioemocionais e cognitivas estão em rápido desenvolvimento. Uma criança mais nova pode se sentir frustrada ao não conseguir acompanhar o ritmo dos amigos, o que pode impactar sua autoestima e o interesse pelos estudos.

No entanto, a idade não é um fator determinante para o sucesso ou fracasso acadêmico. Com o apoio correto em casa e em parceria com a escola, é possível transformar esse desafio em uma oportunidade de desenvolvimento. Adotar estratégias que vão desde o diálogo com os professores até a criação de uma rotina equilibrada cria um ambiente seguro e estimulante, que respeita o tempo de cada um.

Estratégias para apoiar seu filho

Foque nas fortalezas: em vez de comparar o progresso com o dos colegas mais velhos, celebre as conquistas individuais da criança, por menores que pareçam. Reforçar o que ela faz bem ajuda a construir uma autoimagem positiva e a confiança necessária para enfrentar as dificuldades.

Mantenha um diálogo com a escola: converse abertamente com os professores sobre suas preocupações. Eles podem oferecer uma perspectiva profissional sobre o desenvolvimento do aluno e sugerir atividades específicas para reforçar as áreas que precisam de mais atenção, adaptando a abordagem em sala de aula.

Crie uma rotina de estudos equilibrada: crianças se beneficiam de previsibilidade. Estabelecer horários fixos para as tarefas escolares e para o lazer ajuda na organização e diminui a ansiedade. O importante é que o momento de estudo seja curto, objetivo e sem distrações.

Incentive a aprendizagem lúdica: use jogos de tabuleiro, quebra-cabeças e atividades lúdicas para desenvolver o raciocínio lógico e a concentração. Aprender brincando é uma forma eficaz de assimilar conteúdos sem a pressão formal da lição de casa, tornando o processo mais leve.

Seja paciente e observador: lembre-se que cada criança tem seu próprio ritmo de amadurecimento. Evite pressionar por resultados imediatos e observe os sinais de cansaço ou estresse. O acolhimento dos pais é a ferramenta mais importante para que ela se sinta segura para aprender e evoluir.

É fundamental entender que as diferenças de desenvolvimento tendem a se equilibrar com o tempo, geralmente ao longo do ensino fundamental. O mais importante é oferecer um ambiente de apoio em casa, que valorize o esforço e a evolução individual, sem cobranças excessivas que possam gerar um bloqueio no aprendizado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.