Ciee abre 600 vagas para jovens do DF em junho

Correio Braziliense

Em nível nacional, o CIEE oferta 6,9 mil vagas de estágio nesta semana - (crédito: Divulgação/Ciee)

Por João Hermógenes*

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 600 oportunidades abertas para estágios e vagas de aprendizagem. Desse total, são 506 vagas de estágio e 94 vagas de aprendizagem. Os jovens que desejam integrar o mercado de trabalho podem se inscrever, de forma gratuita, por meio do site www.ciee.org.br ou presencialmente na sede do Ciee-DF localizado na EQSW 304/504, no Sudoeste.

As vagas de estágio estão distribuídas entre empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos parceiros. As áreas com maior número de oportunidades são administrativa (150 vagas), ensino médio (78), informática (32), construção civil (30), campo do direito (29) e educação (28). Também há vagas em setores como contabilidade (25), marketing (26), comunicação (20), esportes (14), psicologia (7), design (6), além de oportunidades em saúde, arquitetura e urbanismo e áreas técnicas.



Para a área de aprendizagem são destinadas 94 vagas. As oportunidades estão concentradas principalmente no setor administrativo e no setor bancário. O programa de aprendizagem combina formação teórica e prática profissional, permitindo que adolescentes e jovens desenvolvam competências profissionais enquanto dão os primeiros passos no mundo do trabalho.



*Estagiários sob a supervisão de Ana Sá

