Vale a pena? O salário inicial de um médico recém-formado no Brasil

Correio Braziliense

Apesar do alto custo da formação, que pode ultrapassar R$ 1 milhão somando mensalidades e despesas ao longo de seis anos, a inserção no mercado de trabalho costuma ser rápida - (crédito: Arquivo/MS)

Um médico recém-formado no Brasil começa a carreira com um dos salários iniciais mais altos do país. Apesar do alto custo da formação, que pode ultrapassar R$ 1 milhão somando mensalidades e despesas ao longo de seis anos, a inserção no mercado de trabalho costuma ser rápida. O profissional recém-saído da faculdade, com seu registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), já está apto a atuar como clínico geral em diversos setores.

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Como é composto o salário inicial?

A remuneração de um clínico geral sem especialidade é, na maioria das vezes, a soma de salários de diferentes empregos. É comum que o profissional acumule dois ou três vínculos, como um cargo em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e plantões em hospitais privados ou públicos.

O salário pode variar entre R$ 7 mil e R$ 12 mil mensais para jornadas de 20 a 30 horas semanais, podendo chegar a R$ 20 mil ou mais com acúmulo intenso de plantões. Esse valor, que representa um retorno considerável sobre o alto investimento na graduação, geralmente depende da combinação de diferentes vínculos de trabalho e de uma carga horária intensa.

Legalmente, a Lei nº 3.999/1961 estabelece um piso salarial para médicos. Em 2026, a Federação Nacional dos Médicos (FENAM) estabeleceu um piso de referência de R$ 20.329,70 para uma jornada de 20 horas semanais, embora os valores praticados no mercado costumam ser negociados diretamente. A maior parte da renda inicial costuma vir de plantões em hospitais e unidades de pronto-atendimento, com valores que variam de R$ 1.000 a R$ 1.600 por plantão de 12 horas, com média de R$ 1.200, dependendo da localidade e da complexidade.

Fatores que influenciam a remuneração

Diversos elementos podem aumentar ou diminuir o ganho mensal de um médico no início da carreira. Os principais são:

Localização: trabalhar no interior ou em regiões com carência de profissionais, como Norte e Nordeste, geralmente oferece salários mais altos como forma de atrair mão de obra qualificada.

Carga horária: acumular mais plantões e vínculos empregatícios eleva a remuneração, mas também o desgaste profissional. A flexibilidade da profissão permite modular os ganhos conforme a disposição para trabalhar.

Setor de atuação: a remuneração pode variar entre o serviço público, via concursos ou programas governamentais de atenção básica, e a rede privada. Contratos como Pessoa Jurídica (PJ) costumam ter valores brutos maiores, mas não incluem benefícios como férias e 13º salário.

Áreas com maior demanda para recém-formados

Para quem acaba de sair da faculdade, algumas áreas funcionam como portas de entrada comuns e com boa demanda no mercado, sendo ideais para ganhar experiência antes de iniciar uma residência médica.

As principais oportunidades estão na atenção primária, atuando em postos de saúde da família, e na medicina de emergência, com plantões em prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Outras opções incluem a medicina do trabalho em empresas e a cobertura de eventos ou serviços de remoção.

A consolidação da carreira e salários ainda maiores, no entanto, vêm com a especialização. O caminho mais comum é a residência médica, que dura de dois a cinco anos e oferece uma bolsa no valor de R$ 4.106,09 (em 2026). Após concluir essa etapa, o profissional especializado pode ter um aumento significativo em seus rendimentos, especialmente em áreas como cirurgia plástica, dermatologia e oftalmologia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.