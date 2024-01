Concurso Nacional Unificado alcança marca de um milhão de inscritos

YR Yasmin Rajab

O número foi alcançado nesta sexta-feira (26/1) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Um milhão de pessoas já se inscreveram no Concurso Público Nacional Unificado, conforme divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O número foi alcançado nesta sexta-feira (26/1).

Os interessados em participar do concurso ainda podem se inscrever. O prazo termina em 9 de fevereiro, e as inscrições podem ser feitas na página do CNPU, usando a conta Gov.br. As taxas custam R$ 60 para nível médio e R$ 90 para cargos de nível superior.

A seleção oferta 6.640 vagas para diversos cargos, para lotação nos 21 órgãos públicos participantes. As vagas são divididas entre os oito eixos temáticos, sendo eles: Infraestrutura, Exatas e Engenharias; Tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; Gestão Governamental e Administração Pública; e Nível Intermediário.



A prova será aplicada em mais de 200 municípios no país. Segundo previsão da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, o CNU poderá ocorrer bienalmente, ou seja, de dois em dois anos.

Clique aqui e acesse a página para se inscrever.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/01/6789882-5-passos-para-acessar-o-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html