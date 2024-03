USP está com inscrições abertas para 44 vagas e salários de R$ 10 mil

YR Yasmin Rajab

Estão abertas as inscrições do concurso público da Universidade de São Paulo (USP). Os participantes poderão se inscrever até 11 de abril, no site da Fuvest, banca organizadora. As taxas custam entre R$ 163,72 e R$ 225,10.

O certame oferta 44 vagas para educadores de áreas variadas, incluindo: ciências biológicas, educação física, matemática, pedagogia, química e física. A seleção também contempla as carreiras de secretário, nutricionista, analista de comunicação e bibliotecário.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e dissertativas, previstas para serem aplicadas em 28 de abril, e avaliação de títulos.



Na prova objetiva, serão cobrados conhecimentos em informática, conhecimentos em normativas da USP, conhecimentos gerais e atualidades, conhecimentos em linguagens e conhecimentos específicos na área escolhida. Já na dissertativa os candidatos terão que elaborar um texto que dê respostas a uma situação-problema proposta pela banca examinadora.



Os aprovados e nomeados receberão salários que ultrapassam o valor de R$ 10 mil.