AG Aline Gouveia

O concurso do TCU visa o preenchimento de 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo - (crédito: Leopoldo Silva/Agencia Senado)

Trinta e cinco candidatos aprovados no concurso do Tribunal de Contas da União (TCU), aberto em 2021, serão convocados para o curso de formação de auditor federal de controle externo. A formação vai ocorrer de 3 a 28 de junho e tem carga horária de 120 horas. O edital de convocação será publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (10/5). As matrículas serão realizadas nos dias 13 e 14 de maio.

Ate o momento, já foram convocadas 206 pessoas, sendo 46 mulheres e 160 homens, para a realização do 3ª Programa de Formação.

O concurso do TCU visa o preenchimento de 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo, assim como a formação de cadastro de reserva, observado o prazo de validade do certame.

O certame é realizado em duas etapas. A primeira foi composta de prova objetiva de múltipla escolha e de prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). Já a segunda fase é o programa de formação, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União.

Segundo o edital, os candidatos convocados que não efetivarem suas matrículas no prazo estipulado serão considerados desistentes e eliminados do concurso.

"Havendo desistência ou superveniência de novas vagas, serão convocados mais candidatos para se matricularem obedecida a ordem de classificação da primeira etapa. Os demais candidatos aprovados na primeira etapa e não convocados para o Programa de Formação serão classificados em lista de cadastro de reserva, e terão sua aprovação no certame condicionada à participação em eventuais Programas de Formação futuros, cuja efetiva realização dependerá exclusivamente do interesse da Administração, observado o prazo de validade do concurso", diz o edital.