Concursos: Oportunidades de até R$18 mil no setor público

RP Raphaela Peixoto

Destaca a publicação do edital de abertura do concurso para a Câmara dos Deputados de Manaus com salários superiores a R$ 18 mil - (crédito: Freepik/Reprodução)

O panorama de concursos desta quinta-feira (22/8) apresenta novidades e boas oportunidades no setor público. Destaque para a publicação do edital de abertura do concurso para a Câmara Municipal de Manaus com salários superiores a R$ 18 mil.

Concurso para o MPA

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) publicou, nesta quinta-feira (22/8), a retificação do cronograma do concurso público com 264 vagas temporárias. Segundo o documento, os gabaritos definitivos das provas objetivas, bem como o resultado preliminar das provas objetivas serão divulgados em 11 de setembro. Já o resultado final será publicado em 30 de outubro. Acesse aqui o novo cronograma na integra!

As vagas disponíveis são voltadas para cargos de nível superior, englobando mais de 20 perfis diferentes, além de uma posição aberta para qualquer curso superior. O valor da remuneração para todas as funções é de R$ 6.130, com carga horária de 40 horas por semana. As provas objetivas foram realizadas em 11 de agosto.

Novo edital

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) lançou o concurso público com 43 vagas para cargos de nível superior, cuja remuneração inicial pode chegar a R$ 18.840,07. As inscrições começam nesta quinta-feira (22/8) e seguem abertas até 20 de setembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 175, exceto para o cargo de auditor de controle interno que é de R$ 220. Interessados podem se inscrever por meio da página oficial do certame. (Acesse aqui o edital)

A aplicação da prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, está marcada para 20 de outubro. A seleção também é composta por perícia médica (para candidatos PcDs), prova de títulos (caráter classificatório).