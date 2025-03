Concurso Embrapa: prazo para recursos começa nesta quarta (26/3)

RP Raphaela Peixoto

Começa nesta quarta-feira (26/3) o prazo para interposição referentes às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares e ao padrão de respostas da prova discursiva do concurso para Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Os candidatos interessados em interpor recursos devem acessar a plataforma oficial do concurso, onde poderão registrar suas contestações até quinta-feira (27/3).

O concurso foi aplicado no domingo (23/3). A consulta individual dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas foi disponibilizada no site do Cebraspe, banca organizadora do certame, na terça-feira (25/3), bem como o padrão preliminar de respostas da prova discursiva.



A Embrapa oferta 1.027 vagas, distribuídas entre as carreiras de pesquisador, analista, assistente e técnico, na classe inicial de cada posto. Do total de oportunidades, 719 são para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para pessoas pretas e pardas. O certame também formará cadastro reserva.

O certame, além das provas objetivas e discursivas, também é composto por defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa, prova prática e avaliação de títulos. Os aprovados serão lotados na sede da empresa, em Brasília, e nas 43 unidades espalhadas pelo Brasil.

O salário para assistente é de R$ 2.186,19, enquanto o de técnico é de R$ 5.556,81. Para analista, a remuneração é de R$ 10.921,33, e para pesquisador R$ 12.814,61. A jornada de trabalho a ser cumprida, para todos os cargos, é de 40 horas semanais, salvo jornadas especiais estabelecidas por legislação específica.