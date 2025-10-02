AS Amanda S. Feitoza

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que reforçou os procedimentos de segurança e garante a aplicação da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), marcada para este domingo (5/10). Segundo a pasta, todas as medidas foram ampliadas em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Federal e demais forças de segurança para assegurar transparência e integridade do certame.

O anúncio ocorre após a deflagração, na manhã desta quinta-feira (2/10), da operação “Última Fase” pela Polícia Federal. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes em concursos públicos. As investigações apontaram irregularidades no CPNU de 2024, bem como em certames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e diversas medidas cautelares, incluindo afastamento de cargos públicos e sequestro de bens nos estados. Os investigados já foram excluídos dos processos seletivos e afastados de funções públicas que ocupavam. Eles poderão responder por crimes como fraude em concurso público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Em nota, o MGI ressaltou que acompanha de perto os desdobramentos da operação da PF e reafirmou seu compromisso com a segurança e transparência na realização do CPNU 2.