Às vésperas do CNU, paróquia dá "bênção das canetas" a concurseiros no DF

A Paróquia São José Operário, em Brasília, realiza neste fim de semana a tradicional missa de “bênção das canetas”, voltada aos concurseiros que irão realizar o Concurso Público Nacional Unificado no próximo domingo (5/10). Durante a missa, os participantes poderão levar suas canetas para receberem a bênção especial, pedindo a intercessão de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores.

As celebrações serão realizadas nesta sexta-feira (3/10), às 19h, e no sábado (4/10), às 18h, na igreja localizada na 604 Norte, via L2 Norte, ao lado do Hospital Universitário de Brasília (HUB). A celebração será transmitida pelas redes sociais da paróquia somente na sexta-feira.

Em nota, enviado ao Correio, a assessoria da paróquia informou que o convite está aberto a toda a comunidade, especialmente aos concurseiros e aos familiares destes.

"Queremos oferecer não apenas a bênção das canetas, mas sobretudo a força espiritual necessária para que cada candidato enfrente suas provas com serenidade, confiança e esperança. Não é um amuleto ou superstição! É um momento de oração, de reflexão, um gesto de cuidado da Igreja para com todos que, com esforço e dedicação, tem se preparado e vão fazer as provas", afirma o pároco, Pe. Ricardo.

Além dos concurso, a missa também foi pensada para as crianças e aos jovens que participarão do processo seletivo de admissão em colégios militares.