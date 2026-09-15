Concurso Metrô-DF é autorizado com 224 vagas para seis carreiras

Giovanna Rodrigues

02/07/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Novas estações do Metrô DF que serão construidas em Samambaia. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Economia, autorizou a realização de concurso público para compor o quadro permanente da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF). A medida foi publicada em portaria divulgada nesta terça-feira (15/9) no Diário Oficial do DF. Ao todo serão 224 vagas distribuídas em seis carreiras.

As vagas são para analista metroferroviário área administrativa (AMD); analista metroferroviário área técnica (AMT); operador de transporte metroferroviário (OTM); profissional de suporte metroferroviário (PSM); profissional de segurança operacional metroferroviário (PSO) e técnico metroferroviário (TMF).

O edital de abertura deverá ser publicado no prazo máximo de seis meses, a contar da autorização, ou seja, até março de 2027. A portaria prevê ainda a formação de cadastro reserva e com limite quanto ao quantitativo de candidatos aprovados, fixado em número não superior ao triplo do total de vagas autorizadas.

Com a publicação, ficam sob competência do Metrô-DF todos os procedimentos, atos e informações relativos à realização, gestão e homologação do resultado final.