IBGE abre vagas de recenseador no DF para o novo Censo Agropecuário

Correio Braziliense

Candidatos selecionados pelo IBGE atuarão na coleta de dados do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 23 vagas temporárias para a função de recenseador no Distrito Federal. As oportunidades exigem ensino fundamental completo e estão distribuídas por municípios de todo o estado. Os candidatos selecionados atuarão na execução do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

Atribuições do cargo e remuneração

Os profissionais contratados trabalharão na coleta de informações sobre a produção agropecuária brasileira. O expediente nas etapas de campo abrange a realização de visitas a estabelecimentos rurais, a condução de entrevistas com produtores e o registro de todos os dados em dispositivos eletrônicos.

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A remuneração mensal inicial para os recenseadores é de R$ 1.741, com acréscimo de valores pagos por produtividade. O processo também oferece benefícios aos contratados, incluindo auxílio-alimentação de R$ 1.192 e outras vantagens descritas no edital da seleção.

Cronograma e etapas da seleção

O prazo de candidatura começa às 10h do dia 6 de novembro e segue aberto até as 23h59 do dia 25 de novembro de 2026. As inscrições ocorrem por meio do site da Fundação Cesgranrio, com taxa de participação no valor de R$ 70.

A avaliação dos inscritos consistirá em uma prova objetiva. A aplicação dessa avaliação está programada para 31 de janeiro de 2027.

Relevância dos dados e cuidados com a inscrição

A coleta nacional da pesquisa tem previsão para acontecer durante o ano de 2027. O 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola produzirá informações destinadas a subsidiar pesquisas acadêmicas, guiar decisões do setor agropecuário e direcionar a elaboração de políticas públicas a partir da realidade do campo brasileiro.

Candidatos podem checar as regras gerais, os locais para a realização das provas e a divisão de postos por município no edital publicado no site da Fundação Cesgranrio. O IBGE recomenda atenção redobrada quanto a tentativas de golpes, reforçando a orientação para o uso restrito das páginas e canais oficiais durante o procedimento de inscrição.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.