Correio Braziliense

. A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), em conjunto com a Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (ESP/DF) divulgou edital de residência em área profissional da saúde com oferta de 565 vagas. - (crédito: Divulgação/Secretaria de saúde do Distrito Federal )

*Por Arthur Dias

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) abriu, nesta segunda-feira (23/11), dois processos seletivos para os cargos de médico cardiologista, com atuação em UTI coronariana, e analista de TI II, na área de análise de sistemas. As vagas são para formação de cadastro reserva, com contratação por prazo indeterminado. O instituto administra o Hospital de Base, o Hospital Regional de Santa Maria e unidades de pronto atendimento (UPAs) da rede pública do DF.

As inscrições vão até quarta-feira (2/12) e são feitas exclusivamente pelo site do IgesDF: https://processoseletivo. igesdf.org.br.

Cardiologista

O Edital nº 127/2026 oferece remuneração bruta de R$ 16.030,94, com jornada mínima de 24 horas semanais. Para concorrer, é preciso ter graduação em Medicina reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e residência ou título de especialista em Cardiologia emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) ou pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O edital também exige experiência mínima de seis meses em UTI coronariana e no pré e no pós-operatório de cirurgia cardíaca, incluindo transplante.

Analista de TI II

O Edital nº 126/2026 prevê remuneração bruta de R$ 7.785,45, com jornada mínima de 40 horas semanais. O candidato deve ter graduação em tecnologia da informação, sistemas de informação, ciência da computação ou análise e desenvolvimento de sistemas, com pós-graduação completa ou em andamento em uma dessas áreas. O edital pede ainda cursos complementares em sistemas de informação, banco de dados ou suporte a sistemas e experiência mínima de seis meses como analista, desenvolvedor ou engenheiro de TI, com atuação em levantamento de requisitos e manutenção de sistemas.

Benefícios

Segundo o instituto, os cargos contam com auxílio-transporte, auxílio-saúde, clube de benefícios, abono semestral, folga no mês de aniversário, auxílio-maternidade e paternidade estendidos e auxílio-funeral. Em jornadas acima de seis horas, há alimentação in natura ou auxílio-refeição, conforme o Acordo Coletivo de Trabalho.

Anote

Seleção do IgesDF: médico cardiologista (UTI coronariana) e analista de TI II;



médico cardiologista (UTI coronariana) e analista de TI II; Editais: nº 127/2026 (cardiologista) e nº 126/2026 (analista de TI II);



nº 127/2026 (cardiologista) e nº 126/2026 (analista de TI II); Remuneração bruta: R$ 16.030,94 (24h semanais) e R$ 7.785,45 (40h semanais);



R$ 16.030,94 (24h semanais) e R$ 7.785,45 (40h semanais); Inscrições: de 23/11 a 2/12/2026;



de 23/11 a 2/12/2026; Onde: https://processoseletivo. igesdf.org.br



*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá