Correio Braziliense

cofen - (crédito: Reprodução/cofen.gov.b)

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicou, nesta quarta-feira (25), o edital de concurso público para 13 cargos de nível superior, com lotação em Brasília. Segundo o edital, são 450 vagas, sendo 6 imediatas e 444 para formação de cadastro de reserva. O salário-base é de R$ 18.950,52, para jornada de 40 horas semanais, mais benefícios como auxílio-refeição, auxílio-saúde e auxílio-creche. A contratação segue o regime da CLT, e a seleção é executada pelo Instituto Quadrix.

As seis vagas imediatas são uma para cada um dos seguintes cargos: advogado, analista técnico, analista de tecnologia da informação e comunicação, arquivista, enfermeiro e enfermeiro fiscal. Cada um deles tem ainda 39 vagas de cadastro de reserva. Para analista de comunicação II, analista de gestão de pessoas, analista de pessoal, analista de sistemas, analista de suporte técnico, bibliotecário e contador, o edital prevê apenas cadastro de reserva, com 30 posições por cargo. O candidato pode se inscrever para um único cargo.

A formação exigida varia conforme a função. Para analista técnico, o edital pede diploma de graduação em qualquer curso, de instituição credenciada pelo Ministério da Educação. Os demais cargos pedem formação específica, como direito, letras/português, tecnologia da informação ou computação, arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis e enfermagem. Alguns exigem registro no conselho da categoria. Para enfermeiro, o edital pede ainda seis meses de experiência, e, para enfermeiro fiscal, três anos de experiência e carteira de habilitação categoria B ou superior.

As inscrições vão das 10h de 26 de novembro às 23h de 11 de janeiro de 2027, pelo site do Instituto Quadrix. A taxa é de R$ 100, com pagamento até 12 de janeiro. O pedido de isenção, para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, deve ser feito nos dias 26 e 27 de novembro. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 28 de fevereiro de 2027, à tarde, no Distrito Federal, e os locais serão divulgados em 23 de fevereiro. A prova objetiva tem 120 itens do tipo certo ou errado, e a seleção inclui ainda avaliação de títulos e experiência profissional. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período.

Anote

