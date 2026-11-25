Correio Braziliense

Corpus Entre Mundos - (crédito: Divulgação )

*Por Ana Bispo Calisto

A Companhia de Dança Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos celebra, durante o mês da Consciência Negra, a expansão de sua atuação artística no Brasil e no exterior. Sob a direção dos bailarinos e coreógrafos Lenna Siqueira e Dilo Paulo, o grupo realizou dezenas de apresentações ao longo de 2026, com passagens pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, além de participações em Angola e Moçambique.

O reconhecimento internacional também chegou por meio do Prêmio Nacional de Cultura e Artes de Angola 2026, concedido a Dilo Paulo. Nascido em Angola, o artista vive no Brasil há mais de 14 anos e fundou a companhia ao lado da carioca Lenna Siqueira. Criada em 2013, a Corpus Entre Mundos desenvolve pesquisas e produções que valorizam as raízes africanas, a ancestralidade e as identidades afro-diaspóricas.

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A dança é utilizada pelo grupo como instrumento de memória, educação, resistência e intercâmbio cultural. Além das apresentações, os artistas oferecem aulas regulares no Centro de Dança e promovem residências artísticas que reúnem bailarinos de diferentes regiões do Brasil e de outros países.

Companhia de Dança Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos celebra, durante o mês da Consciência Negra, a expansão de sua atuação artística no Brasil e no exterior (foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (26), a companhia apresenta o processo criativo de Corpos em Quilombo, no Teatro Sesc Paulo Autran, em Taguatinga, das 15h às 16h. A atividade é voltada a estudantes de escolas públicas e propõe compartilhar as etapas de construção artística, em vez de apresentar uma montagem finalizada.

Inspirado nas trajetórias de Dandara e Zumbi dos Palmares, o trabalho investiga, por meio da dança afro-contemporânea, as memórias de resistência, ancestralidade e liberdade presentes nos corpos negros. A criação estabelece relações entre identidade, pertencimento e preservação cultural, reconhecendo o corpo como território de memória e afirmação.

Segundo Lenna Siqueira, a metodologia da companhia parte de histórias reais para desenvolver as criações cênicas. A proposta também busca estimular a percepção corporal e a conexão dos participantes com suas raízes e referências culturais.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá