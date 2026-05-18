Brasília recebe exposição fotográfica que critica conflitos mundiais

Victor Rogério*

O imigrante venezuelano Luis Miguel Arias, de 28 anos descansa ao lado da filha Melissa, 4, enquanto sobe uma colina na região do Darién, entre a Colômbia e o Panamá. Luis Miguel atravessou o Darién com seus dois filhos, sua esposa e um amigo - (crédito: Federico Rios Escobar)

Brasília recebe, até 7 de junho, a exposição fotográfica Humanidade na Guerra, que reúne imagens das consequências da guerra sobre a população civil. A mostra pode ser visitada no Panteão da Pátria e da Liberdade, na Praça dos Três Poderes.

A mostra reúne 45 imagens que retratam as consequências dos conflitos armados sobre a população civil. A exposição apresenta registros premiados que convidam à reflexão sobre o impacto humanitário das guerras e os desafios enfrentados por milhões de pessoas ao redor do mundo.

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As fotografias revelam a face cotidiana e complexa desses conflitos: da proteção vital às missões médicas e a força resiliente das mulheres em zonas de combate, à tragédia silenciosa dos civis que enfrentam o luto e a perda de seus familiares. Os registros percorrem o cenário de escombros das guerras e a crueza dos deslocamentos forçados, reforçando uma mensagem central do Direito Internacional Humanitário (DIH), de que até as guerras têm limites.

Não perca!

Exposição: Retrospectiva Visa d’Or – O Impacto humanitário dos conflitos armados (2011–2025)

Data: até 7 de junho

Horário: das 9h às 18h

Local: Panteão da Pátria e da Liberdade — Praça dos Três Poderes, Brasília (DF)

Realização: Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o Brasil e Cone Sul.

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*