Brasília recebe exposição fotográfica que critica conflitos mundiais

Brasília recebe, até 7 de junho, a exposição fotográfica Humanidade na Guerra, que reúne imagens das consequências da guerra sobre a população civil. A mostra pode ser visitada no Panteão da Pátria e da Liberdade, na Praça dos Três Poderes.
A mostra reúne 45 imagens que retratam as consequências dos conflitos armados sobre a população civil. A exposição apresenta registros premiados que convidam à reflexão sobre o impacto humanitário das guerras e os desafios enfrentados por milhões de pessoas ao redor do mundo.
As fotografias revelam a face cotidiana e complexa desses conflitos: da proteção vital às missões médicas e a força resiliente das mulheres em zonas de combate, à tragédia silenciosa dos civis que enfrentam o luto e a perda de seus familiares. Os registros percorrem o cenário de escombros das guerras e a crueza dos deslocamentos forçados, reforçando uma mensagem central do Direito Internacional Humanitário (DIH), de que até as guerras têm limites.
Não perca!
Exposição: Retrospectiva Visa d’Or – O Impacto humanitário dos conflitos armados (2011–2025)
Data: até 7 de junho
Horário: das 9h às 18h
Local: Panteão da Pátria e da Liberdade — Praça dos Três Poderes, Brasília (DF)
Realização: Delegação Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o Brasil e Cone Sul.
Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*
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