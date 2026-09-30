Museu de Arte Moderna de São Paulo abre inscrições para cursos

Correio Braziliense

- (crédito: Reprodução / Mam)

O Museu de Arte Moderna de São Paulo apresenta seis novos cursos on-line para o mês de outubro com os mais diversos assuntos. As aulas serão ministradas por diversos professores e com certificado e acesso temporário às gravações das aulas. As inscrições são feitas pelo site mam.org.br/cursos. Os cursos têm taxas inscrições que variam de R$ 350 a R$ 520.







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A programação traz cursos ministrados por especialistas em pesquisa, ensino, curadoria, conservação e gestão, com reflexões que conectam arte e fluxos migratórios, noções de tempo e ancestralidade, aplicação de novas tecnologias em acervos, a construção da identidade nacional pelas artes visuais, os percursos da videoarte e o impacto da vida cronicamente online na saúde mental.





O Museu realizou parceria com com o Podcast Vibes em análise, criação dos psicanalistas André Alves e Lucas Liedke. A dupla será responsável pelo curso Arte e saúde mental: experiências do sensível. A primeira aula terá aula aberta transmitida no YouTube e será lançada com videocast no Spotify em 15 de outubro.





Anote







Inscrições: mam.org.br/cursos

Membros do programa Amigo MAM têm 20% de desconto. Faça parte!

Estudantes, professores e aposentados têm 10% de desconto.

Dúvidas: cursos@mam.org.br | WhatsApp: 11 99774 3987

Telefone: (11) 5085-1300





*Estagiário sob supervisão de Ana Sá





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