Correio Braziliense

Iniciativa busca ampliar o debate sobre negritude, gênero e raça - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

A XV Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça dos Institutos Federais (Sernegra 2026) começou nesta quarta-feira (25/11) e segue até sexta-feira (27/11), no Campus Brasília do Instituto Federal de Brasília (IFB). Com entrada gratuita, o evento tem como tema “Corpos Negros: Esporte, Território e Interseccionalidade — As Barreiras da Meritocracia” e propõe discutir as desigualdades raciais e de gênero presentes no esporte brasileiro.

Entre os destaques da programação está a participação da ex-jogadora da seleção brasileira feminina de futebol Miraildes Maciel Mota, conhecida como Formiga. Na sexta-feira (27/11), ela participará de uma atividade sobre a presença das mulheres no futebol brasileiro, com discussões sobre identidade, representatividade e transformação social no esporte.

Leia mais: Escritora Conceição Evaristo incentiva o acesso plataforma de leitura gratuita do Governo Federal

Nesta quinta-feira (26/11), a programação inclui o lançamento do primeiro romance da escritora Cristiane Sobral, “Pra não chorar no fim”, além de uma oficina de confecção de bonecas culturais conhecidas como bonecas abayomi, um aulão de samba no pé e atividades culturais. Também haverá uma roda de conversa sobre carreira artística e perspectivas para o futuro, conduzida pela cantora, atriz e multiartista Cecy Wencesla.

Ao longo dos três dias, o público também poderá participar de palestras, mesas-redondas, rodas de conversa, oficinas e apresentações de trabalhos acadêmicos. A programação inclui ainda a Feira Amefricana, com artesanato, roupas e produtos temáticos, um espaço literário e o Sernegrinha, ambiente infantil com atividades pedagógicas e abordagem antirracista.

A iniciativa busca ampliar o debate sobre negritude, gênero e raça, utilizando o esporte como ponto de partida para discutir representatividade, território e as barreiras sociais que atravessam a trajetória de pessoas negras.

Anote

Data: 25 a 27 de novembro

25 a 27 de novembro Local: Campus Brasília do Instituto Federal de Brasília (IFB)

Campus Brasília do Instituto Federal de Brasília (IFB) Entrada: Gratuita

Gratuita Programação completa no site: https://www.even3.com.br/xv-semana-de-reflexoes-sobre-negritude-genero-e-raca-dos-institutos-federais-sernegra-760178/

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá