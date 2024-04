UCB promove congresso sobre internacionalização e formação de professores

CB Correio Braziliense

Universidade Católica de Brasília abre inscrições para o congresso internacional. O evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio - (crédito: UCB/Divulgação)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) está com inscrições abertas para o congresso internacional de internacionalização e formação de professores, com tema “desafios e perspectivas”. O evento contará com palestrantes, conferencistas e pesquisadores de diversos países, que discutirão os novos contexto emergentes no campo da formação docente. A programação será no período de 21 e 22 de maio, na instituição, no Campus de Taguatinga.



Entre as atrações no setor internacional estarão presentes Arie Kizel, da Universidade de Haifa, de Israel; Ernesto Treviño, da Pontifícia Universidade Católica do Chile; Tone Kvernbekk, da Universidade de Oslo, na Noruega; Sonja Arndt, da Universidade de Melbourne, Austrália; Alexandre Anselmo Guilherme e Marília Morosini, ambos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; o representante do Equador, Wilmer Marcelo S. Carrillo; a professora Maria Helena Guimarães de Castro, da Cátedra Instituto Ayrton Senna (USP), o professor Manuel Palacios, presidente do Inep.

O congresso tem como objetivo fazer uma reflexão sobre os resultados e as proposições de pesquisas acadêmicas do campo da formação docente ao redor do mundo. Além disso, é uma oportunidade que tem como proposta de cooperar para reflexões direcionado a temas como, por exemplo, necessidade de restauração da humanidade, problematizar questões sociais, econômicas e culturais.



"É com muito orgulho que abrimos as portas da nossa Universidade Católica de Brasília para recebermos este evento tão importante. Com o olhar no futuro e com a consciência do nosso importante papel na construção de um mundo melhor, por meio da educação, acreditamos que esta troca entre profissionais de diversos países é indispensável", destaca Adriana Pelizzari, a pró-reitora acadêmica da UCB.



O professor Renato Brito, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UCB e presidente do Congresso, relata sobre o aprendizado e formação dos docentes. "Pesquisas recentes, e mesmo os dados do Censo Escolar dos últimos anos, têm demonstrado a importância da qualificação docente e o quanto o envolvimento e a aprendizagem dos estudantes estão diretamente vinculados com o desempenho acadêmico do profissional da educação", complementa”, diz.



As inscrições podem ser feitas pelo site, mediante pagamento de taxa, que pode ser de R$ 90, para estudantes; R$ 130 para professores; e R$ 150 para outros profissionais.



Serviço



Data: 21 de 22 de maio de 2024

Local: Teatro Católica – Campus Taguatinga da Universidade Católica de Brasília. QS 07 – Lote 01 – Pistão Sul – Taguatinga, Brasília/DF

Inscrições: www.interformacao.com.br