Cerca de 880 mil alunos participam da 2ª fase da Olimpíada Mirim de Matemática

FN Fabio Nakashima*

Estudantes do ensino fundamental se preparam para a segunda fase da Olimpíada Mirim-OBMEP, que será realizada em escolas de todo o Brasil, em 12/11 - (crédito: Divulgação/OBMEP)

Nesta terça-feira (12/11), cerca de 880 mil estudantes de todo o Brasil, do 2º ao 5º anos do ensino fundamental, participarão da segunda fase da Olimpíada Mirim OBMEP. A competição está em sua terceira edição e é uma expansão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), criada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) em 2005. As provas serão aplicadas por cada escola inscrita no programa, nas suas próprias dependências.

Na primeira fase, mais de 4,4 milhões de alunos, de 4.037 municípios, realizaram a prova. O diretor-adjunto do IMPA e coordenador-geral da OBMEP, Jorge Vitório Pereira evidenciou o crescente interesse pela matemática e a importância dada ao ensino da disciplina nas escolas. “Esses números superlativos refletem o quanto a matemática tem sido valorizada por professores, alunos e suas famílias e mostram o potencial que nosso país tem de incentivar o desenvolvimento acadêmico desde cedo”, comenta.

A segunda fase segue o mesmo formato da primeira, com 15 questões objetivas baseadas no conteúdo correspondente ao nível de escolaridade dos participantes. A competição é dividida em dois níveis: Mirim 1, voltado para estudantes do 2º e 3º ano, e Mirim 2, para alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.

Na Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Senhora Aparecida, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, alunos classificados compartilham suas expectativas para a prova da segunda fase. Ayla Maria Valentim, do 4º ano, contou que achou a primeira prova "bem legal". "Vou fazer de novo amanhã e estou confiante. Acho que vou tirar uma nota boa de novo”, disse. A Olimpíada Mirim-OBMEP é realizada pelo IMPA, com apoio da B3 Social, Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC).