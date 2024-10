Último dia para participar da Semana de Inovação 2024

LC Lara Costa*

Evento promovido por Enap se encerra em 31 de outubro. - (crédito: José Lourenço/Divulgação.)

A Semana de Inovação 2024 está ocorrendo na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília (DF), encerrando-se nesta quinta-feira (31/10). O evento é totalmente gratuito, com atividades presenciais e on-line, e participação de figuras públicas, como Epsy Campbell Barr, Bela Gil e Ariel Palitz, para debater o tema “Novas Formas de Cuidar”. Inscrições disponíveis no site da Enap.

A programação será organizada em torno dos seguintes eixos: trabalho e saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente e clima, diversidade e inclusão, cidades e territórios. Cada tema trará painéis e debates com especialistas, explorando as principais tendências e desafios da inovação no setor público. Confira a programação aqui.

"A sociedade dos cuidados propõe um novo paradigma de desenvolvimento que coloca o cuidado no centro das necessidades sociais, econômicas e ambientais, convocando a todos para uma corresponsabilização urgente”, destaca Betânia Lemos, presidente da Enap.

O programa é realizado pela Enap em parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), o Tribunal de Contas da União (TCU) e os ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, da Gestão e da Inovação, e das Mulheres, contando com o apoio do PNUD e patrocínios da Petrobras, Itaipu Binacional, Instituto Unibanco, Microsoft, IBM/TD Synnex, Fundação Lemann, BID, CGI.br, Serpro, Dataprev, Caixa e governo federal.

Serviço

Semana de Inovação Enap 2024

Local: Escola Nacional de Administração Pública (Enap) — SPO Área Especial 2-A, Asa Sul

Data: 29, 30 e 31 de outubro

Formato: presencial e on-line (apenas as atrações de palco principal serão transmitidas, as demais atividades presenciais só para os participantes in loco. A programação remota é exclusiva para inscritos on-line)

Inscrições e informações: semanadeinovacao.enap.gov.br

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues