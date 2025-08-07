Concurso premia textos de estudantes sobre protagonismo das mulheres negras

BL Bianca Lucca

Concurso Literário Afrolatinas nas Escolas visa evidenciar as narrativas silenciadas historicamente das mulheres negras - (crédito: Divulgação )

As inscrições para o Concurso Literário Afrolatinas nas Escolas, voltado para estudantes de escolas públicas do Distrito Federal, permanecem abertas até domingo (10/8). A proposta da iniciativa, promovida pela Universidade Afrolatinas e pelo Festival Latinidades, é estimular reflexões e produções literárias a partir do tema Mulheres negras movem o mundo, reconhecendo o papel central que essas mulheres desempenham na construção da sociedade brasileira e nas transformações culturais, políticas e econômicas. Os textos devem ser enviados exclusivamente pela internet e os prêmios em dinheiro chegam a R$ 3 mil.

Com o objetivo de dar visibilidade às contribuições históricas das mulheres negras, frequentemente silenciadas ao longo do tempo, o concurso propõe um convite à reflexão e valorização das trajetórias. A temática busca reforçar o reconhecimento da atuação dessas mulheres nas famílias, comunidades, periferias, empreendedorismo, arte, lideranças políticas e nas ciências. Segundo a organização, “o mundo se move também porque as mulheres negras o movimentam” — e, por isso, suas histórias devem ser contadas e celebradas por todos os segmentos da educação.

O concurso está dividido em três categorias, conforme a etapa de ensino:

Categoria I: voltada a estudantes dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e da EJA (1º segmento), com produção de contos, crônicas ou poesias;

Categoria II: para estudantes do 6º ao 9º ano e da EJA (2º segmento), com inclusão de redações dissertativo-argumentativas entre as modalidades aceitas;

Categoria III: contempla alunos do Ensino Médio e da EJA (3º segmento), aceitando também cartas abertas e manifestos, além das demais formas literárias.

Para Joanna Alves, coordenadora de comunicação da Universidade Afrolatinas, “promover o protagonismo das mulheres negras desde a fase escolar por meio da escrita e da literatura é mais que uma questão de representatividade, mas também um movimento fundamental de justiça e reparação histórica.” Ela destaca que, historicamente, as narrativas invisibilizaram as contribuições e existência dessas mulheres, e o projeto visa desconstruir tal apagamento. “Este movimento é uma forma de incentivar também o ensino da história e da cultura afrobrasileira, como estabelece a Lei 10.639 de 2003”, acrescenta.

A premiação contempla os cinco melhores trabalhos de cada categoria. O primeiro lugar recebe troféu e valores que variam de R$ 1.500 a R$ 3.000, a depender da etapa. Os segundos e terceiros lugares também recebem quantias em dinheiro, e duas menções honrosas por categoria são premiadas com R$ 300 a R$ 500. Todos os vencedores recebem certificados de participação. A curadoria das obras será feita por especialistas da Universidade Afrolatinas em parceria com o Festival Latinidades.

