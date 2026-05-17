Conheça os vencedores do Prêmio LED: Luz na Educação 2026

Victor Rogério*

Prêmio LED selecionou os cinco primeiros colocados na premiação - (crédito: Divulgação/ Globo Beatri damy)

A classificação dos cinco projetos finalistas na última etapa do Desafio LED já foi decidida. A edição deste ano exigiu que estudantes desenvolvessem ideias de combate à evasão escolar. Após conhecer as cinco propostas selecionadas, o juri definiu a colocação dos participantes:

As duas vencedores foram Jenifer Carolina, com Projeto Retrato, e Monique Albuquerque, com Entre Laço. Em 3° lugar, ficou Eduarda Soares, com Cuidar para Continuar. Em 5° lugar, Gustavo Oliveira, com o projeto Aprende e Trampa.

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Os participantes vão dividir R$ 300 mil reais. O 5° colocado vai ser premiado com R$ 30 mil reais, seguido pelo 4°, com R$ 40 mil; o 3°, com R$ 60 mil e os dois primeiros com R$ 85 mil cada um.

Conheça as propostas:

Eduarda Soares Pavan Pereira, 21 anos, São Paulo, São Paulo

Projeto: Cuidar para Continuar

Apoia a permanência de mães nos cursos superiores ao utilizar um app para conectá-las a uma rede de voluntariado, composta por pessoas verificadas e matriculadas na mesma instituição de ensino, que cuidam de seus bebês em um espaço seguro e inclusivo, disponibilizado pela própria universidade.

Gustavo Oliveira Souza, 24 anos, Goiânia, Goiás

Projeto: Aprende & Trampa

Plataforma que prepara alunos(as) do ensino técnico para o ambiente corporativo e mapeia conexões com estágios remunerados na sua área de formação. Para as pequenas e médias empresas, dá acesso a estudantes qualificados(as) sem a necessidade de estrutura própria de recrutamento.

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Jenifer Carolina de Freitas Santos Silva, 22, Quinxadá, Ceará

Projeto: Projeto Retrato

Plataforma que mapeia demandas educacionais de estudantes residentes em abrigos e as combina com o perfil e as habilidades de voluntárias e voluntários do ensino superior, fomentando, através do apoio às suas rotinas escolares e o registro feitos e marcos acadêmicos, autoestima e protagonismo.

Monique Albuquerque Ferreira, 32 anos, São Paulo, São Paulo

Projeto: EntreLaço

Sistema digital que desburocratiza a continuidade do ensino para crianças em tratamento oncológico ao atua em duas frentes: de um lado, simplifica processos administrativos para as famílias; do outro, permite que docentes façam um acompanhamento individualizado, personalizando o currículo escolar de acordo com o quadro de saúde do(a) aluno(a).

Suzyane Freitas da Frota, 28 anos, Manaus, Amazonas

Projeto: Comunicar para Incluir

Iniciativa analógica, com foco no acolhimento e na inclusão de crianças imigrantes no ambiente escolar, que instrumentaliza o corpo docente com uma proposta pedagógica prática e sustentável ao utilizar PECS (Picture Exchange Communication System) para organizar visualmente a rotina escolar e ilustrar necessidades e emoções de estudantes com dificuldades de comunicação.

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O Prêmio LED é uma iniciativa que premia ideias inovadores na educação. A cerimônia de premiação ocorreu no último sábado (16/5).