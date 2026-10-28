Prêmio Palavra-Mestra 2026 prorroga inscrições até 29 de outubro

Correio Braziliense

Prêmio Palavra-Mestra prorroga inscrições e permite outros integrantes - (crédito: Kleber Sales)

O Prêmio Palavra-Mestra 2026 prorrogou até as 23h59 desta quinta-feira (29/10) o prazo de inscrições nas categorias Poesia, Conto e Projeto Literário-Pedagógico. A decisão foi tomada pela Comissão Organizadora em razão do segundo turno das eleições presidenciais e para o Governo do Distrito Federal, que tem mobilizado a atenção da sociedade e interferido na divulgação e na participação dos professores no concurso.

Inicialmente, as inscrições seriam encerradas em 21 de outubro. A organização também anunciou a inclusão dos Pedagogos-Orientadores Educacionais entre os profissionais que poderão concorrer à premiação.



A ampliação do público participante atende a solicitações encaminhadas à Coordenação-Geral do prêmio por profissionais da educação. Os Pedagogos-Orientadores Educacionais da rede pública integram a carreira Magistério Público do Distrito Federal e desenvolvem atividades diretamente relacionadas à formação dos estudantes, incluindo projetos de incentivo à leitura, produção textual e experiências literárias no ambiente escolar. A Comissão Organizadora decidiu estender a participação também aos profissionais da rede privada que atendam aos mesmos requisitos de formação.



Para concorrer, os orientadores educacionais das duas redes deverão comprovar graduação em Pedagogia, acompanhada de habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, além do exercício atual ou anterior da função na Educação Básica do Distrito Federal. A exigência de graduação em Pedagogia será obrigatória para todos, independentemente da rede de ensino. Com a decisão, esses profissionais poderão disputar as três categorias, observadas as demais condições do regulamento.

Segundo a Coordenação-Geral, a inclusão reconhece a contribuição dos orientadores educacionais para o desenvolvimento de atividades literárias nas escolas. A decisão considera a participação desses profissionais em projetos de leitura e escrita, no acompanhamento de experiências literárias e em ações voltadas à formação dos estudantes. A Comissão Organizadora avaliou as solicitações recebidas e aprovou a ampliação, estabelecendo critérios uniformes de habilitação para os profissionais das redes pública e privada.

Outra mudança anunciada pela organização diz respeito à categoria Projeto Literário-Pedagógico. Diferentemente das categorias Poesia e Conto, nas quais permanece obrigatória a apresentação dos trabalhos sem identificação de autoria, os projetos literário-pedagógicos poderão conter informações que identifiquem seus responsáveis e participantes. A decisão considera a exigência de apresentação de fotografias e vídeos que comprovem a realização das atividades descritas.

A documentação audiovisual é fundamental para que as juradas avaliem a execução dos projetos, a participação dos estudantes e os resultados alcançados. O regulamento admite experiências concluídas ou em andamento, desde que apresentem ações efetivamente realizadas e resultados verificáveis. As fotografias e os vídeos serão analisados exclusivamente pelas três juradas responsáveis pela categoria, sem publicação ou divulgação das imagens pela organização do prêmio.

A Coordenação-Geral esclarece que a avaliação dos projetos literário-pedagógicos deve considerar a realização concreta das propostas. Além da qualidade da descrição, da metodologia e da relevância pedagógica, os trabalhos precisam apresentar evidências das atividades desenvolvidas nas escolas. A documentação permite verificar a correspondência entre o relato apresentado e sua execução, contribuindo para uma análise mais consistente dos resultados e da participação dos estudantes.

Premiação e publicação



Realizado pelo Instituto Voar Cultural, com apoio do Ministério da Cultura, o Prêmio Palavra-Mestra busca reconhecer e valorizar a produção literária de profissionais da Educação Básica do Distrito Federal. A iniciativa contempla três categorias: Poesia, destinada a poemas inéditos de até 700 caracteres; Conto, para narrativas inéditas de até 7 mil caracteres; e Projeto Literário-Pedagógico, voltada a experiências desenvolvidas nas escolas, com ações executadas e resultados comprováveis.

Em cada categoria, o primeiro colocado receberá R$ 8 mil; o segundo, R$ 4 mil; e o terceiro, R$ 2 mil, totalizando R$ 42 mil em premiações. Os nove vencedores receberão ainda troféus e terão seus trabalhos publicados em uma antologia que reunirá 60 produções selecionadas, sendo 20 poemas, 20 contos e 20 projetos literário-pedagógicos. A publicação terá versões impressa e digital, com tiragem prevista de mil exemplares.



As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pela plataforma digital oficial do prêmio. Cada participante poderá concorrer em apenas uma categoria, com um único trabalho. Com a prorrogação das inscrições, o período de habilitação e avaliação pelas comissões julgadoras foi ajustado para 30 de outubro a 14 de novembro de 2026. A divulgação dos finalistas permanece marcada para 16 de novembro, e a cerimônia de premiação será realizada em 14 de dezembro de 2026, às 20h.

Serviço



Prêmio Palavra-Mestra 2026



Inscrições: até 29 de outubro de 2026, quinta-feira, às 23h59.



Quem pode participar: docentes da Educação Básica das redes pública e privada do Distrito Federal, em exercício ou aposentados, e Pedagogos-Orientadores Educacionais das mesmas redes, em exercício ou aposentados, desde que atendam aos requisitos de formação estabelecidos no regulamento.



Formação exigida dos orientadores educacionais: graduação em Pedagogia, acompanhada de habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional.



Categorias: Poesia, Conto e Projeto Literário-Pedagógico.



Inscrições: gratuitas, exclusivamente pela plataforma digital oficial do prêmio.



Premiação por categoria:

1º lugar: R$ 8.000,00

2º lugar: R$ 4.000,00

3º lugar: R$ 2.000,00

Total da premiação: R$ 42 mil, distribuídos entre nove vencedores.



Habilitação e avaliação: de 30 de outubro a 14 de novembro de 2026.



Divulgação dos finalistas: 16 de novembro de 2026.



Cerimônia de premiação: 14 de dezembro de 2026, às 20h.



Informações:

premiopalavramestra@gmail.com



Realização: Instituto Voar Cultural.



Apoio: Ministério da Cultura, Governo Federal