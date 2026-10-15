Concurso público para 2027: veja os principais benefícios

Correio Braziliense

Especialista do Estratégia Concursos lista as vantagens de seguir carreira no serviço público em um momento de transformação no mercado de trabalho - (crédito: Magnific)

Um levantamento do Estratégia Concursos apontou mais de 180 mil vagas previstas em editais no decorrer de 2026. As oportunidades se distribuem entre órgãos federais, estaduais, autarquias e estatais. Esse cenário mobiliza profissionais que já planejam mudanças na carreira para 2027.

O mercado corporativo privado registra constantes reestruturações e automação de postos. Em contrapartida, as seleções públicas atraem quem busca previsibilidade financeira e profissional. Diante desse quadro, Victor Tanaka, especialista em concursos do Estratégia Concursos, elencou quatro pontos fundamentais para quem mira o serviço público.

Segurança na função e ganhos atrativos

O primeiro benefício destacado reside na estabilidade jurídica. O servidor cumpre o estágio probatório e passa a contar com proteção legal contra a demissão arbitrária. Conforme Tanaka afirma, essa segurança viabiliza planos de longo prazo para quem tem família e compromissos orçamentários.

O segundo aspecto aborda os rendimentos. Cargos de nível médio chegam a pagar vencimentos iniciais que superam R$ 6 mil. Carreiras de nível superior nas áreas fiscal, de controle e de regulação oferecem remuneração inicial acima de R$ 20 mil.

Em determinadas carreiras, o montante total pode alcançar R$ 38 mil mensais. Os valores variam conforme a legislação específica e consideram:

vencimentos básicos;

gratificações e adicionais;

outros benefícios previstos em lei.

Desenvolvimento na carreira e equilíbrio na rotina

A progressão profissional aparece como terceiro atrativo. Planos de cargos e salários estabelecem critérios claros para o avanço das remunerações. Tanaka orienta que o candidato avalie o pacote completo da trajetória, incluindo benefícios como auxílio-alimentação, creche, transporte e regras para a aposentadoria.

O quarto ponto reúne qualidade de vida e atenção à saúde. Horários fixos e uma jornada de trabalho previsível ajudam a conciliar a profissão com estudos, lazer e convivência familiar. Conforme o órgão, o servidor dispõe de plano de saúde ou assistência médica, com regras que permitem a inclusão de dependentes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.