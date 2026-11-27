Brasília recebe, de 1º a 4 de dezembro, a final nacional do Desafio Liga Jovem, competição de empreendedorismo de impacto nas escolas realizada pelo Sebrae. De acordo com a organização, é a maior do país no formato. Na 4ª edição, será a primeira vez que a capital federal sedia a etapa final. Os 480 classificados, entre estudantes e educadores dos 26 estados e do Distrito Federal, participam das bancas no prédio do Sebrae Nacional, na Asa Norte. Os vencedores serão anunciados na sexta-feira (4), às 17h, durante o Festival LED, na sede nacional do Sebrae, na Asa Sul.
Cada estado é representado por três equipes, uma em cada categoria: ensino fundamental (a partir do 8º ano), ensino médio e educação profissional. Os 81 projetos finalistas passaram por nove meses de trilha didática, mentorias, vídeo pitch e bancas estaduais online. Na final, cada equipe, formada por três a cinco estudantes e um professor, tem cinco minutos para defender o projeto a jurados especialistas em educação, comunicação, empreendedorismo e tecnologia. As primeiras colocadas de cada categoria ganham uma viagem internacional à Itália, as segundas recebem notebooks, e as terceiras e as equipes com menção honrosa ganham smartphones.
O Distrito Federal tem três equipes do Colégio Militar de Brasília. No ensino fundamental, o VIDA+ Parte 2 é uma versão aprimorada do aplicativo que ficou em 4º lugar na categoria em 2025. O app informa sobre primeiros socorros conforme a situação relatada e indica locais de atendimento e telefones de emergência de acordo com a localização do usuário, e agora tem gamificação. No ensino médio, o MAK3.0 é um ecotrator híbrido, com energia solar e tecnologia regenerativa, para reduzir o consumo de diesel, os custos e as emissões no campo. Na educação profissional, um projeto de monitoramento de queimadas no Cerrado usa o ipê-amarelo como bioindicador e combina dados de satélites, sensores e geotecnologias.
Segundo o Sebrae, a edição de 2026 teve recorde de participação: mais de 86 mil estudantes inscritos e mais de 15,5 mil equipes, altas de 38,3% e 56,6% sobre a edição anterior. Entre os 81 finalistas, o tema meio ambiente e sustentabilidade lidera, com 43,21% dos projetos, seguido por economia (18,52%), saúde e bem-estar (14,81%) e inclusão social e direitos humanos (13,58%).
Anote
- Evento: final nacional do Desafio Liga Jovem, do Sebrae;
- Datas: de 1º a 4 de dezembro de 2026;
- Bancas: Sebrae Nacional, SEPN Quadra 515, Bloco C, Loja 32 (W3 Norte), Asa Norte;
- Terça (1º): semifinais do ensino fundamental, das 14h às 20h30;
- Quarta (2): final do ensino fundamental, às 10h; semifinais da educação profissional, das 14h às 20h30;
- Quinta (3): semifinais do ensino médio, às 10h; final da educação profissional, das 14h às 20h30
- Sexta (4): final do ensino médio, às 10h;
- Anúncio dos vencedores: sexta (4), às 17h, no Festival LED, na sede nacional do Sebrae, SGAS 605, conjunto A, Asa Sul;
Saiba Mais
- Mundo Desfigurada aos 15 anos: as vidas devastadas por uma década de conflito em Camarões
- Cidades DF "Queremos uma produção rural mais sustentável", diz secretário
- Brasil Nunes diz que enfeites de Natal em postes da cidade de SP serão trocados: 'Também não gostei'
- Revista do Correio Como prevenir a dengue? Veja cuidados para evitar a doença e suas complicações
- Revista do Correio Horóscopo do mês: previsões para os 12 signos em dezembro de 2026
- Política Dino suspende emendas de Flávio Bolsonaro apresentadas dos EUA