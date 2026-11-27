Correio Braziliense

Desafio Liga Jovem - (crédito: Reprodução/Sebrae)

Brasília recebe, de 1º a 4 de dezembro, a final nacional do Desafio Liga Jovem, competição de empreendedorismo de impacto nas escolas realizada pelo Sebrae. De acordo com a organização, é a maior do país no formato. Na 4ª edição, será a primeira vez que a capital federal sedia a etapa final. Os 480 classificados, entre estudantes e educadores dos 26 estados e do Distrito Federal, participam das bancas no prédio do Sebrae Nacional, na Asa Norte. Os vencedores serão anunciados na sexta-feira (4), às 17h, durante o Festival LED, na sede nacional do Sebrae, na Asa Sul.

Cada estado é representado por três equipes, uma em cada categoria: ensino fundamental (a partir do 8º ano), ensino médio e educação profissional. Os 81 projetos finalistas passaram por nove meses de trilha didática, mentorias, vídeo pitch e bancas estaduais online. Na final, cada equipe, formada por três a cinco estudantes e um professor, tem cinco minutos para defender o projeto a jurados especialistas em educação, comunicação, empreendedorismo e tecnologia. As primeiras colocadas de cada categoria ganham uma viagem internacional à Itália, as segundas recebem notebooks, e as terceiras e as equipes com menção honrosa ganham smartphones.

O Distrito Federal tem três equipes do Colégio Militar de Brasília. No ensino fundamental, o VIDA+ Parte 2 é uma versão aprimorada do aplicativo que ficou em 4º lugar na categoria em 2025. O app informa sobre primeiros socorros conforme a situação relatada e indica locais de atendimento e telefones de emergência de acordo com a localização do usuário, e agora tem gamificação. No ensino médio, o MAK3.0 é um ecotrator híbrido, com energia solar e tecnologia regenerativa, para reduzir o consumo de diesel, os custos e as emissões no campo. Na educação profissional, um projeto de monitoramento de queimadas no Cerrado usa o ipê-amarelo como bioindicador e combina dados de satélites, sensores e geotecnologias.

Segundo o Sebrae, a edição de 2026 teve recorde de participação: mais de 86 mil estudantes inscritos e mais de 15,5 mil equipes, altas de 38,3% e 56,6% sobre a edição anterior. Entre os 81 finalistas, o tema meio ambiente e sustentabilidade lidera, com 43,21% dos projetos, seguido por economia (18,52%), saúde e bem-estar (14,81%) e inclusão social e direitos humanos (13,58%).

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