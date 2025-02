Fundação Bradesco oferece curso gratuito de Word

FN Fabio Nakashima*

O curso Word na Prática da Fundação Bradesco ensina gratuitamente a criar e formatar um currículo profissional - (crédito: Vadym Drobot/Freepik)

A Fundação Bradesco está com inscrições abertas para o curso gratuito Word na Prática, voltado para quem deseja aprimorar suas habilidades no Microsoft Word e aprender a criar um currículo profissional. O curso é on-line, flexível e acessível para qualquer pessoa a partir de 16 anos, sem necessidade de conhecimentos prévios.

As inscrições podem ser feitas na plataforma Escola Virtual da Fundação Bradesco, no link: (https://shre.ink/brAT), onde os alunos devem se cadastrar, matricular-se no curso e iniciar os estudos. Para obter o certificado gratuito, é necessário concluir as atividades dentro de 60 dias e atingir pelo menos 70% de aproveitamento na avaliação final.

Os participantes aprenderão desde conceitos básicos até a formatação avançada de documentos, incluindo a inserção de imagens e tabelas. Ao final, realizarão um desafio prático para criar e editar um currículo estruturado, essencial para quem busca oportunidades no mercado de trabalho.