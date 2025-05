IFB abre inscrições para curso sobre desenvolvimento de software

GB Gabriel Botelho

É preciso ter 18 anos, ou alcançar a maioridade durante o curso, além de ter completado o ensino médio, ou estar em vias de fazê-lo. Serão ofertadas 250 vagas - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) abriu as inscrições para o Programa Bolsa Futuro Digital. Desde a sexta passada (9/5), os interessados já estão autorizados a realizar as respectivas matrículas no curso, feito em parceria com o Instituto Hardware e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os registros poderão ser oficializados até terça que vem (20/5), no site da própria instituição.

O programa aceitará a adesão de estudantes de escolas públicas ou privadas. No último caso, apenas para alunos que possuam bolsa integral. A inscrição poderá ser realizada desde que os candidatos tenham completado o ensino médio, ou estejam em vias de concluí-lo.

É preciso, também, ter 18 anos, ou chegar à maioridade até o fim do curso. O total de 250 vagas serão ofertadas. Serão, ademais, distribuídas em oito campi do IFB, espalhados por Brasília. Veja onde encontrá-los ao final da matéria.

As aulas serão de forma presencial. Terão duração total de 200 horas. Uma parte do curso, todavia, será feita de forma remota, como forma de complemento. O programa terá a extensão de seis meses, com encontros limitados a duas vezes por semana. Os estudantes terão à disposição o auxílio de uma bolsa. Nos três primeiros meses, o auxílio será de R$ 100. No trimestre final, o valor aumentará para R$ 200.

Os que concluírem o curso terão a possibilidade de integrar uma empresa para fazer parte de uma Residência Tecnológica de três meses de duração. Terão, nesse caso, auxílio de uma bolsa de inserção no valor de R$ 600. O próprio programa será responsável pelo valor. Basta, para realizar a inscrição, fazer upload do documento de identidade pessoal, assim como do comprovante de escolaridade, de acordo com a descrição do edital.

De acordo com a própria assessoria da iniciativa, o programa tem como principal objetivo transformar indivíduos sem conhecimento sobre o assunto em programadores iniciantes. Duas escolhas de cursos estarão disponíveis. Elas serão o Desenvolvedor Front-end, e o Desenvolvedor Back-end.

No primeiro, aprenderão sobre Lógica de programação com JavaScript, JavaScript e Orientação a Objetos, HTML + CSS/SASS, Web Services – Client e Noções de UX. O Back-end, em contrapartida, poderão aprender sobre Back-end em JavaScript, Phyton, Lógica de Programação, Orientação a Objetos, Padrões de Desenvolvimento de SW, WebServices e Banco de Dados.

Veja os requisitos necessários para inscrição:

- Ter concluído o ensino médio ou estar em vias de concluir;

- Ter estudado em escola pública ou com bolsa integral na rede particular;

- Candidatos que tenham 18 anos ou mais podem se inscrever;

- Candidatos que completem 18 anos até o fim do curso também podem se inscrever.

- Inscrições até 20/05/2025 no site da própria instituição.

Onde encontrar os campi da IFB:

- Asa Norte: Via L2 Norte, SGAN 610 (610 Norte), Módulo D, E, F e G - Brasília/DF

- CIA Estrutural: SCIA, Quadra 16, Área Especial n°. 01, Cidade do Automóvel - Estrutural/DF

- Gama: Lote 01, DF 480, Setor de Múltiplas Atividades - Gama/DF

- Recanto das Emas: Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo – Recanto das Emas/DF

- Riacho Fundo I: Av. Cedro, AE 15, QS 16 – Riacho Fundo I /DF

- Samambaia: Rodovia DF-460 - Subcentro Leste, Complexo Boca da Mata, Lote 01 - Samambaia/ DF

- São Sebastião: Área Especial 2, S/N, Bairro São Bartolomeu - São Sebastião/DF

- Taguatinga: QNM 40, Área Especial 01, às margens da BR 070. Taguatinga/DF