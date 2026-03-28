Bianca Lucca

Nova escola em comunidade quilombola une ensino médio e cursos técnicos no Maranhão - (crédito: Adê Holanda)

A comunidade quilombola de Oitiua, em Alcântara (MA), entrou para a história da educação pública brasileira nesta sexta-feira (27/3) com a inauguração de uma escola que rompe padrões até então inéditos no país. A nova unidade do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) passa a oferecer ensino médio em tempo integral articulado à Educação Profissional e Tecnológica (EPT) dentro de um território quilombola. A cerimônia reuniu autoridades, lideranças locais, estudantes e moradores.

Apesar de já existirem experiências de ensino em tempo integral em territórios quilombolas no país, esta é a primeira iniciativa que integra, de forma estruturada, o ensino médio à Educação Profissional e Tecnológica, garantindo não apenas a formação básica, mas também qualificação técnica e oportunidades concretas de inserção produtiva para a juventude quilombola.

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Mais do que a entrega de uma nova unidade educacional, a inauguração representa um avanço na democratização do acesso à educação de qualidade, levando ciência, tecnologia e formação profissional a uma das regiões mais tradicionais e simbólicas do Maranhão. O IEMA Pleno Quilombola de Alcântara integra uma política educacional estruturante do Governo do Maranhão, sob a liderança do governador Carlos Brandão, que tem colocado a educação no centro das estratégias de desenvolvimento social e econômico do estado.

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Durante a cerimônia, a diretora-geral do IEMA, Cricielle Muniz, ressaltou que a entrega da unidade vai além da estrutura física e carrega um significado histórico para a comunidade: “Mais do que um prédio, essa escola representa oportunidade, respeito à história e a construção de um novo futuro para a juventude de Oitiua. Aqui, mostramos que o quilombo é presente e também futuro”.

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A inauguração também foi marcada pela valorização da cultura local, com apresentações de Tambor de Crioula e Capoeira, reforçando o compromisso da escola com as identidades e tradições do território.

O IEMA Quilombola de Alcântara inicia as atividades com 80 estudantes, distribuídos em cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de Agroecologia e Informática para Internet, formações alinhadas às vocações locais e às demandas contemporâneas do mundo do trabalho. A unidade conta com uma estrutura completa, incluindo salas de aula modernas, laboratórios, biblioteca, auditório, quadra poliesportiva, refeitório e espaços voltados ao desenvolvimento científico, cultural e tecnológico.

Para a estudante Dandara Cristina, a escola representa a concretização de um sonho coletivo. “Agora a gente tem oportunidade de estudar perto de casa, com ensino de qualidade. É um sonho que está começando a se tornar realidade para muitos de nós”, afirmou.

A criação do IEMA Quilombola de Alcântara teve início em 2024, com a assinatura da ordem de serviço para construção da unidade, em agenda que contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A inauguração também integra um processo mais amplo de expansão do IEMA. Entre 2023 e 2026, o Instituto passou de 34 para 58 unidades plenas, alcançando 44 municípios maranhenses. O número de estudantes também cresceu de 14 mil para uma projeção de 25 mil matrículas. Atualmente, o IEMA oferta 49 cursos técnicos distribuídos em 11 eixos tecnológicos e conta com 28 unidades do IEMA Vocacional, consolidando-se como uma das maiores redes públicas de educação profissional do país.