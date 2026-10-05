Itaú lança programa gratuito de especialização de IA e programação em Java

Correio Braziliense

- (crédito: Divulgação / Itaú)

O Itaú, em parceria com a plataforma de educação e empregabilidade em tecnologia DIO, anuncia o lançamento do programa Bootcamp Itaú — Java com Inteligência Artificial, que disponibiliza 15 mil bolsas gratuitas para especialização nas áreas de IA e Programação. Com 45 horas de formação, a trilha conecta desenvolvimento em Java e Inteligência Artificial. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.dio.me/bootcamp/itau-java-com-inteligencia-artificial até 11 de outubro.

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Ao todo, são 22 cursos, dois desafios de código, dois desafios de projeto e quatro mentorias ao vivo com especialistas. A jornada parte dos fundamentos e avança até aplicações práticas de Java e IA permitindo que os participantes desenvolvam habilidades técnicas e construam projetos ao longo do programa.

O programa conta com fundamentos da Inteligência Artificial, conceitos como machine learning, LLMs, IA generativa e agentes. Além disso, participantes avançam pelos fundamentos de Java, programação orientada a objetos e desenvolvimento web até chegar ao ecossistema Spring, com conteúdos sobre Spring Boot, Spring Data, Spring Security e Spring Cloud.

Entre os destaques estão dois projetos que permitem aplicar os conhecimentos desenvolvidos durante o programa. No primeiro, participantes trabalham padrões de projeto com Java. No projeto final, o desafio é desenvolver uma Interface de Programação de Aplicações inteligente com reconhecimento de fala, conectando Spring Boot e Inteligência Artificial em uma solução que poderá integrar o portfólio profissional dos participantes.

Anote

Bootcamp Itaú - Java com Inteligência Artificial

Inscrições: www.dio.me/bootcamp/itau-java-com-inteligencia-artificial

Data: Até 11 de outubro

Duração: 45 horas de formação

