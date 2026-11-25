Correio Braziliense

A plataforma também reúne planos de aprendizagem, que são conjuntos de cursos recomendados para uma área ou função e permitem acompanhar o progresso - (crédito: logoboom - stock.adobe.com)

A Amazon Web Services (AWS) oferece mais de 500 cursos online gratuitos, no ritmo do aluno, na plataforma AWS Skill Builder, segundo as perguntas frequentes de treinamento da empresa. Os cursos tratam de habilidades de computação em nuvem e estão disponíveis em 17 idiomas, entre eles o português do Brasil.

Os cursos digitais são feitos de vídeos e textos e não têm horário marcado: o aluno estuda quando e onde quiser, informa a AWS. A plataforma também reúne planos de aprendizagem, que são conjuntos de cursos recomendados para uma área ou função e permitem acompanhar o progresso. Para começar, é preciso criar uma conta ou entrar em skillbuilder.aws. Para pessoas físicas, a AWS recomenda o uso do AWS Builder ID.

O que é gratuito e o que é pago

A assinatura individual do Skill Builder, opcional, custa US$ 29 por mês ou US$ 449 por ano e inclui laboratórios práticos, jogos de aprendizagem e simulados oficiais de certificação. As provas de certificação da AWS não fazem parte da assinatura, e o treinamento em sala de aula, virtual ou presencial, exige taxa de inscrição. A página não informa se os cursos gratuitos têm certificado de conclusão.

A AWS diferencia dois programas gratuitos. O Skill Builder é voltado a profissionais. O AWS Educate é indicado para quem ainda não trabalha com nuvem, como estudantes da educação básica, do ensino superior e de cursos técnicos, e permite o cadastro sem conta da amazon.com.

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