O IBM SkillsBuild, programa de ensino da IBM, oferece cursos online gratuitos em inteligência artificial (IA), segurança cibernética, análise de dados, computação em nuvem, habilidades profissionais e tecnologias emergentes, de acordo com o catálogo da plataforma. A IBM descreve o programa como "100% gratuito e online" e diz que, ao se cadastrar, o aluno pode obter credenciais digitais.
Cursos sem cadastro
A plataforma permite fazer alguns cursos como convidado, sem se registrar. Entre eles estão explorando a inteligência artificial, de 90 minutos, explorando a segurança cibernética, de 80, explorando dados, de 85, e considerações éticas sobre a IA generativa, de 90. Os quatro têm versão em português do Brasil, segundo a IBM. "Arrasa na sua entrevista de emprego", de quatro horas, também tem versão em português. Fundamentos da IA generativa, de 60 minutos, aparece apenas em inglês.
Para acessar o catálogo completo, acompanhar o progresso e obter credenciais digitais, é preciso se cadastrar, informa a IBM. O site tem versão em português do Brasil.
Anote
- Onde: skillsbuild.org/pt-br;
- Custo: gratuito, segundo a IBM;
- Sem cadastro: cursos como convidado em skillsbuild.org/pt-br/adult-
learners/try-it-before-you- register;
- Com cadastro: catálogo completo, acompanhamento de progresso e credenciais digitais;
- Áreas: IA, segurança cibernética, análise de dados, computação em nuvem, habilidades profissionais e tecnologias emergentes;
- Idiomas: português do Brasil em vários cursos; alguns só em inglês;
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