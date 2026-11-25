Correio Braziliense

Para acessar o catálogo completo, acompanhar o progresso e obter credenciais digitais, é preciso se cadastrar, informa a IBM - (crédito: nmann77 - stock.adobe.com)

O IBM SkillsBuild, programa de ensino da IBM, oferece cursos online gratuitos em inteligência artificial (IA), segurança cibernética, análise de dados, computação em nuvem, habilidades profissionais e tecnologias emergentes, de acordo com o catálogo da plataforma. A IBM descreve o programa como "100% gratuito e online" e diz que, ao se cadastrar, o aluno pode obter credenciais digitais.

Cursos sem cadastro

A plataforma permite fazer alguns cursos como convidado, sem se registrar. Entre eles estão explorando a inteligência artificial, de 90 minutos, explorando a segurança cibernética, de 80, explorando dados, de 85, e considerações éticas sobre a IA generativa, de 90. Os quatro têm versão em português do Brasil, segundo a IBM. "Arrasa na sua entrevista de emprego", de quatro horas, também tem versão em português. Fundamentos da IA generativa, de 60 minutos, aparece apenas em inglês.

Para acessar o catálogo completo, acompanhar o progresso e obter credenciais digitais, é preciso se cadastrar, informa a IBM. O site tem versão em português do Brasil.

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