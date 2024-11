JA Jéssica Andrade - Especial para o Correio

Os portões para a realização do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (3), fecharam às 12h em Mato Grosso. As provas devem começar às 12h30. - (crédito: Reprodução/Portal Mato Grosso)

Uma cena inusitada chamou a atenção em uma universidade de Cuiabá (MT): um dos candidatos, que ainda não foi identificado, rolou e foi 'empurrado' por debaixo do portão da instituição, no momento do fechamento. Por questão de segundos, ele conseguiu entrar para participar do primeiro dia da prova do Exame Nacional do Ensino médio (Enem), que ocorre neste domingo (3/11).

Após ser 'empurrado' por voluntários e garantir o ingresso na universidade neste primeiro dia de aplicação de provas do exame, pessoas aglomeradas em frente ao portão da instituição comemoraram a entrada do candidato.

Os participantes podem sair a partir das 14h30 (horário local, 15h30 no horário de Brasília), mas sem caderno de questões. Só poderarão sair com a prova em mãos a partir das 17h. Já o encerramento do teste é às 17h30.

Ao todo, 4.325.960 pessoas confirmaram a inscrição e são esperadas em 1.753 municípios. Os portões abriram às 12h e fecharam às 13h no Distrito Federal e demais unidades da Federação que seguem o fuso da capital federal. Os candidatos deverão terminar as provas até as 19h.

Neste primeiro dia, os candidatos vão responder a 45 questões de linguagens, que integram as matérias de língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e mais 45 questões de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), além da redação, que deve ter entre sete e 30 linhas.