FN Fabio Nakashima*

Após o Enem, candidatos deixam CEUB com alívio e expectativa para o segundo dia de provas - (crédito: Luís Nova)

Os responsáveis pedagógicos têm até esta sexta-feira (8/11), às 23h59 (horário de Brasília), para apresentar recursos envolvendo os resultados das solicitações de atendimento especializado para o Enem destinado a pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL), bem como para pedidos de tratamento por nome social. Os resultados podem ser consultados pelo sistema PPL: http://sistemasespeciais.inep.gov.br/unidadesprisionais/.

O Inep aplicará o Enem PPL nos dias 10 e 11 de dezembro, mantendo o mesmo nível de dificuldade e os mesmos critérios do Enem regular. A diferença está no local de realização, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas designadas em conjunto com as unidades da Federação.

*Estagiário sob supervisão de Marina Rodrigues