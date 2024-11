CB Correio Braziliense

Enem 2024: 2º dia tem questões sobre vacina contra a covid, tirinhas e daltonismo - (crédito: Divulgação)

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 teve questões sobre vacina contra a covid, tirinhas, como dos cartunistas Laerte e Bill Watterson (Calvin), e daltonismo. Neste domingo (10/11), os participantes respondem a 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza: biologia, física e química.

Outros assuntos abordados foram: tipos de energia, reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014, uso de plantas para combater impactos ambientais, reciclagem de latas de alumínio no Brasil, processo evolutivo, química orgânica, eletroquímica, urbanização e aumento de doenças transmitidas pelo aedes aegypt, matemática financeira e geometria plana e espacial.



No primeiro dia de provas, os candidatos responderam a 45 questões de linguagens e 45 de ciências humanas, que reúne sociologia, filosofia, história e geografia, além da redação com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. Na ocasião, os participantes encontraram questões sobre Rita Lee, Racionais, crise do clima, Mangueira.