Enem 2024: por que o número de redações nota mil foi o menor em 10 anos

"Desafios para a valorização da herança africana no Brasil' foi o tema da redação

O número de candidatos que tiraram um mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o menor dos últimos dez anos. Em todo o país, 12 alunos tiraram nota máxima na redação, conforme foi divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nesta segunda-feira (13/1). O exame abre diversas portas para o ensino superior em instituições públicas ou privadas no país e no exterior.

Além do DF, as unidades da Federação onde foram registradas redações nota mil foram: Alagoas (1), Ceará (1), Goiânia (1), Maranhão (1), Minas Gerais (2), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (1) e São Paulo (1). Ainda de acordo com o MEC, apenas uma das redações foi feita por um estudante de escola pública, as demais são de alunos da rede privada.

O coordenador de vestibulares do colégio Leonardo da Vinci, Bruno Borges, explica que a queda do quantitativo de redações que atingiram a nota máxima é reflexo de uma correção mais criteriosa no quesito repertório sociocultural, uma das cinco competências avaliadas pela banca. Segundo Borges, a medida tem o intuito de inibir a utilização de modelos pré-prontos e com repertórios forçados.

"Existia um desconforto do próprio Inep (Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) diante do prevalecimento de redações nota mil que eram modelos pré-fabricados. Então, acredito que foi uma resposta do órgão de que os desenvolvimentos da redação nas escolas deve ser muito mais profundo do que simplesmente pautar a formação de um aluno para redação de uma maneira mecânica", avalia o professor.

Na visão dele, o tema da redação na aplicação regular Enem de 2024 - que foi 'Desafios para a valorização da herança africana no Brasil' - foi um impeditivo para o resultado dos participantes, uma vez que ele é é apresentado como elemento central na Base Nacional Comum Currilar (BNCC). Ele ainda ressalta que, apesar da queda de número de pessoas que gabaritaram a redação, a proficiência média na redação, que foi de 660 pontos, foi maior que a média obtida em 2023, de 645.

Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, e os participantes podem consultar as notas individuais por meio da Página do Participante, utilizando as credenciais do portal gov.br. O acesso pode ser feito no site do Inep.

As provas foram realizadas em 3 e 10 de novembro de 2024, em todos os estados e no DF, contando com mais de 4,3 milhões de inscritos. No primeiro domingo (3), os candidatos responderam a questões de linguagens e ciências humanas, além de realizarem a redação. Já no segundo dia (10), os exames abordaram ciências da natureza e matemática.